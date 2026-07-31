Rà soát toàn diện, sắp xếp, tinh gọn hệ thống tạp chí

Bộ VH-TT-DL vừa ban hành Công văn số 4725/BVHTTDL-BC, đề nghị các cơ quan chủ quản tạp chí rà soát, đánh giá hoạt động của các tạp chí trực thuộc, phục vụ công tác sắp xếp, tinh gọn hệ thống cơ quan tạp chí.

Rà soát, đánh giá hoạt động của các tạp chí. Ảnh minh họa

Theo Công văn số 4725/BVHTTDL-BC, thời gian qua, một số tạp chí và phóng viên vẫn hoạt động chưa đúng tôn chỉ, mục đích được ghi trong giấy phép. Tình trạng đăng tải nội dung ngoài chuyên ngành, lợi dụng danh nghĩa báo chí gây sức ép, phiền hà cho tổ chức, doanh nghiệp vẫn xảy ra; một số trường hợp đã bị xử lý hình sự, ảnh hưởng đến uy tín của đội ngũ báo chí.

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư về tăng cường giám sát, chấn chỉnh, xử lý sai phạm và ngăn chặn “báo hóa” tạp chí, trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội, biểu hiện “tư nhân hóa” báo chí, Bộ VH-TT-DL đề nghị các cơ quan chủ quản tạp chí tăng cường trách nhiệm, bảo đảm nhân sự, cơ sở vật chất và tài chính để tạp chí hoạt động đúng quy định.

Tiến hành rà soát, hoàn thiện quy trình biên tập, kiểm duyệt, phân cấp, phân quyền trong xuất bản tin, bài; xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, từng khâu trong quy trình. Các cơ quan chủ quản cần thường xuyên kiểm tra hoạt động của tạp chí trực thuộc và định kỳ hàng năm báo cáo kết quả về Bộ VH-TT-DL qua Cục Báo chí trước ngày 20-12. Trong đó, báo cáo phải thống kê số lượng tin, bài tự sản xuất; tin, bài tổng hợp; đánh giá tỷ lệ nội dung đúng và ngoài tôn chỉ, mục đích.

Bộ VH-TT-DL cũng yêu cầu đánh giá việc bảo đảm lương, nhuận bút, nguồn tài chính hợp pháp cho hoạt động của tạp chí, tránh tình trạng giao khoán doanh thu hoặc chi phí cho phóng viên, nhà báo. Việc cấp giấy giới thiệu, hoạt động của văn phòng đại diện, phóng viên thường trú và hoạt động liên kết báo chí cũng phải được rà soát, thống kê, đánh giá cụ thể.

Các cơ quan chủ quản được yêu cầu đánh giá hoạt động của tạp chí để phục vụ công tác sắp xếp, tinh gọn hệ thống. Nội dung đánh giá tập trung vào việc thực hiện chủ trương của Đảng về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và Quy hoạch phát triển, quản lý báo chí.

Trên cơ sở kết quả rà soát, đánh giá, các cơ quan chủ quản đề xuất phương án sắp xếp, tinh gọn, hướng tới hệ thống tạp chí hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

VĨNH XUÂN