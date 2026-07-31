TP Đồng Nai: Phát hiện nhiều di vật, ảnh tại hầm mộ nơi tìm thấy hài cốt liệt sĩ

Chiều 31-7, Thượng tá Vũ Văn Thọ, Đội trưởng Đội K72, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP Đồng Nai cho biết, trong quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, làm sạch di vật được tìm thấy ở khu vực xã Minh Đức, đơn vị phát hiện nhiều di vật như bút có khắc chữ, di ảnh…

Theo đó, tại mộ số 15, thuộc lô cao su 97, Tổ 5, Đội cao su Bình Minh, thuộc ấp Bình Minh, xã Minh Đức, TP Đồng Nai, đội tìm kiếm, làm sạch di vật đã phát hiện cây bút được khắc tên “Văn Chín”.

Hiện vật là cây bút có khắc chữ "Văn Chín" được tìm thấy tại xã Minh Đức, TP Đồng Nai. Ảnh: K72 Bộ CHQS TP Đồng Nai

Trước đó, trong quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại ấp Bình Minh, xã Minh Đức, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện nhiều di vật, trong đó có ví chứa hình ảnh cá nhân, ảnh tập thể cùng một số giấy tờ như bút máy khắc dòng chữ "Tiến Quy", bút bi, bút chì, đồng hồ đeo tay, hũ đựng tăm, chai dầu gió, dây dù, tăng võng, súng AK, hộp tiếp đạn cùng nhiều di vật khác.

Bức ảnh tập thể 6 người được tìm thấy và phục dựng lại. Ảnh: K72 Bộ CHQS TP Đồng Nai

Lãnh đạo Đội K72, Bộ CHQS TP Đồng Nai cho biết, ngay sau khi phát hiện các di ảnh, đơn vị đã phối hợp phục dựng, làm rõ hình ảnh bằng công nghệ xử lý ảnh, qua đó góp phần nhận diện, xác định thông tin về các liệt sĩ chưa rõ danh tính.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP Đồng Nai, đến nay công tác lấy mẫu đã hoàn thành tại 10/11 nghĩa trang liệt sĩ của TP Đồng Nai, với 5.518 mộ đã khai quật, có 3.429 mộ đủ điều kiện lấy mẫu.

XUÂN TRUNG