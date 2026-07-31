Tăng thu nhập đẩy sức mua cho thị trường

Là đô thị có khoảng 15 triệu dân với 7,5 triệu lao động, TPHCM chịu tác động rất lớn từ những điều chỉnh về tiền lương, lương hưu và trợ cấp. Thu nhập được cải thiện góp phần củng cố sức mua, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh - những yếu tố quan trọng tạo nền tảng cho thành phố hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Công nhân mua hàng hóa tại phiên chợ do Liên đoàn Lao động TPHCM tổ chức. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Bảo đảm đời sống, khơi thông sức mua

Trong căn phòng trọ rộng khoảng 15m2 ở khu phố Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ (TPHCM), chị Nguyễn Thị Loan, công nhân Công ty TNHH San Fang Việt Nam, Khu công nghiệp Mỹ Xuân A, cẩn thận ghi chép từng khoản chi tiêu của gia đình. Với chị, mỗi đồng lương đều phải tính toán kỹ để đủ trang trải cuộc sống.

Thu nhập của hai vợ chồng chị Loan dao động từ 15-20 triệu đồng/tháng, nhưng sau khi trả tiền trọ, điện nước, ăn uống, đi lại và học phí cho con, số còn lại không nhiều. Mỗi khi con ốm đau hoặc bước vào năm học mới, gia đình lại phải chắt chiu, xoay xở, vì vậy chị rất vui trước thông tin về tăng lương tối thiểu vùng bình quân 7,8% từ đầu năm 2027.

Trước đó, mức lương cơ sở cũng đã tăng từ 2,34 triệu đồng/tháng lên 2,53 triệu đồng/tháng, áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các đối tượng hưởng lương, phụ cấp theo quy định. Lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng được điều chỉnh tăng thêm 8% so với mức hưởng tháng 6-2026.

Các nhóm chính sách hướng đến những khu vực khác nhau nhưng cùng chung mục tiêu bảo đảm đời sống và tạo động lực làm việc. Phần thu nhập tăng thêm sẽ được “chuyển thẳng” vào sức mua của thị trường. Với một đô thị có quy mô thị trường lớn như TPHCM, tác động ấy càng rõ. Sáu tháng đầu năm 2026, GRDP thành phố tăng 8,55%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt hơn 967.500 tỷ đồng, tăng 13,2% so với cùng kỳ. Trong mục tiêu tăng trưởng hai con số, tiêu dùng nội địa tiếp tục là một động lực quan trọng.

TS Trần Quang Thắng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh tế và quản lý TPHCM, cho rằng, tăng lương giúp thu hẹp khoảng cách giữa thu nhập và chi phí bảo đảm mức sống tối thiểu. Còn theo PGS-TS Trần Thị Kim Oanh, Phó viện trưởng Viện Công nghệ tài chính ngân hàng Trường Đại học Tài chính - Marketing, nhóm thu nhập trung bình và thấp thường sử dụng phần lớn khoản tăng thêm cho tiêu dùng, tạo hiệu ứng khá nhanh đối với tổng cầu. Tác động này chỉ bền vững khi giá cả được kiểm soát, năng suất được cải thiện và an sinh tiếp tục mở rộng.

Gắn thu nhập với năng suất

Tại TPHCM, cơ chế chi thu nhập tăng thêm theo chính sách hiện hành cùng mức lương cơ sở mới góp phần hỗ trợ, cải thiện thu nhập đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Ông Hoàng Đình Kê, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội phường Tam Thắng (TPHCM) cho hay, chính sách tiền lương là nguồn động viên kịp thời để đội ngũ cán bộ, công chức yên tâm công tác trong bối cảnh nhiệm vụ ở cấp cơ sở ngày càng nhiều. Sự động viên đó được chuyển thành tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ và chất lượng giải quyết công việc, để người dân cảm nhận được hiệu quả hoạt động từ bộ máy mới.

Tăng lương tạo thêm nguồn lực cho đời sống và thị trường, nhưng không thể tách rời bài toán năng suất. Đối với doanh nghiệp, chi phí lao động tăng sẽ tạo sức ép, nhất là những ngành sử dụng nhiều lao động. Tuy nhiên, mức lương hợp lý giúp giảm biến động nhân sự, tiết kiệm chi phí tuyển dụng, đào tạo lại và khuyến khích người lao động nâng cao tay nghề.

PGS-TS Trần Thị Kim Oanh cho rằng, cần chuyển mạnh từ cơ chế trả lương theo thâm niên sang trả lương theo vị trí việc làm, năng lực và kết quả thực hiện nhiệm vụ. Thu nhập phải phản ánh đúng giá trị công việc, mức độ hoàn thành nhiệm vụ và chất lượng phục vụ.

Trong khu vực công, Kết luận số 76-KL/TW ngày 28-7-2026 của Hội nghị Trung ương 3, khóa XIV về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đặt ra nhiệm vụ cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ theo vị trí việc làm, chức năng, nhiệm vụ và khối lượng công việc, đo lường hiệu quả thực thi. Việc đánh giá cán bộ phải dựa trên sản phẩm cụ thể, kết quả đầu ra, tiến độ xử lý công việc và sự tín nhiệm của nhân dân. Đây là cơ sở để chính sách tiền lương, tiền thưởng đi vào thực chất, tránh bình quân.

Khi thu nhập gắn với kết quả đầu ra thay vì chỉ dựa vào bằng cấp hoặc thời gian công tác, mỗi cán bộ sẽ có động lực nâng cao năng suất và chất lượng phục vụ. Đối với TPHCM, nơi đang cần đội ngũ đủ năng lực giải quyết những vấn đề lớn về quy hoạch, đất đai, đầu tư, chuyển đổi số, giáo dục, y tế, an sinh, việc sử dụng hiệu quả công cụ tiền lương có ý nghĩa trực tiếp đối với chất lượng tăng trưởng.

Ông LÊ VĂN SƠN, cán bộ hưu trí, Khu phố 11, phường Phú Thạnh, TPHCM: Nâng chất lượng cuộc sống người hưu trí Lương hưu tăng góp phần bảo đảm an sinh, hỗ trợ người cao tuổi ổn định cuộc sống và từng bước nâng cao chất lượng sống. Việc điều chỉnh lương hưu góp phần giảm áp lực đối với gia đình và xã hội. Khi người cao tuổi có điều kiện tự chủ về tài chính, sự phụ thuộc vào con cháu sẽ giảm, qua đó góp phần duy trì sự ổn định trong đời sống gia đình và cộng đồng. Để chính sách phát huy hiệu quả lâu dài, việc điều chỉnh lương hưu cần được thực hiện đồng bộ với các giải pháp khác như: bảo đảm cân đối quỹ BHXH, mở rộng diện bao phủ và nâng cao hiệu quả quản lý. Đồng thời, việc nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi cũng là yếu tố quan trọng giúp giảm gánh nặng chi tiêu và nâng cao chất lượng cuộc sống. Bà NGUYỄN THỊ MỸ LINH, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Juki Việt Nam, Khu chế xuất Tân Thuận, TPHCM: Hài hòa lợi ích, xây dựng quan hệ lao động ổn định Công tác an sinh xã hội dành cho công nhân đã chuyển từ hỗ trợ ngắn hạn sang chăm lo bền vững, nổi bật với các hoạt động như phát triển nhà ở xã hội, chăm sóc sức khỏe định kỳ và hỗ trợ khẩn cấp. Việc điều chỉnh lương tối thiểu vùng là một chính sách có ý nghĩa quan trọng, góp phần bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động, giảm áp lực chi phí và tạo động lực làm việc cho người lao động. Để chính sách phát huy hiệu quả, còn phụ thuộc vào việc kiểm soát giá cả thị trường và sự tuân thủ của doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp chủ động thực hiện chính sách, người lao động không ngừng nâng cao năng suất, tay nghề - lợi ích của các bên sẽ được gắn kết chặt chẽ hơn, từ đó tạo nền tảng để xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, cải thiện đời sống người lao động. Ông TRỊNH ĐÌNH CƯỜNG, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Tài chính Kế toán Thuế Rồng Việt: Động lực cho người lao động và tăng trưởng kinh tế Khi thu nhập được cải thiện, người lao động có thêm động lực gắn bó với công việc, doanh nghiệp cũng hưởng lợi từ việc ổn định nguồn nhân lực và nâng cao năng suất. Đồng thời, sức mua của người dân tăng lên sẽ thúc đẩy tiêu dùng, tạo động lực cho sản xuất, kinh doanh phát triển. Đây là vòng tuần hoàn tích cực, góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Bên cạnh đó, việc điều chỉnh đồng thời chính sách tiền lương và các chế độ an sinh xã hội thể hiện sự hài hòa giữa mục tiêu phát triển kinh tế với bảo đảm an sinh, góp phần củng cố niềm tin xã hội và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.

NHÓM PV