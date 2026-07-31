Quy tập thêm 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện và quy tập 5 bộ hài cốt liệt sĩ. Trong đó, có 4 bộ hài cốt được tìm thấy cùng các di vật.
Sau khi được phát hiện, các bộ hài cốt và di vật liên quan được lực lượng làm nhiệm vụ tiếp nhận, bảo quản, phục vụ công tác lập hồ sơ, xác minh theo quy định.
Như vậy, lũy kế từ khi triển khai công tác tìm kiếm vào ngày 23-6 đến hết ngày 31-7, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập tổng cộng 160 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Trong đó, có 138 bộ hài cốt liệt sĩ riêng lẻ và 4 vị trí mộ tập thể, quy tập 22 bộ hài cốt liệt sĩ.
Hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng đang được các lực lượng tiếp tục khẩn trương thực hiện, đảm bảo thận trọng, an toàn, đúng quy định.