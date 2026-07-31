Xã hội

Quy tập thêm 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

SGGPO

Ngày 31-7, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM tiếp tục tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại vị trí tìm kiếm thứ 2, thuộc Khu B trong khuôn viên Công viên Lê Thị Riêng.

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện và quy tập 5 bộ hài cốt liệt sĩ. Trong đó, có 4 bộ hài cốt được tìm thấy cùng các di vật.

1785489862869_5089444651203917330_5089444651203917330_cc65ea4a8db0bec9bf6ba03cff42f6ef.jpg
Các lực lượng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Sau khi được phát hiện, các bộ hài cốt và di vật liên quan được lực lượng làm nhiệm vụ tiếp nhận, bảo quản, phục vụ công tác lập hồ sơ, xác minh theo quy định.

Như vậy, lũy kế từ khi triển khai công tác tìm kiếm vào ngày 23-6 đến hết ngày 31-7, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập tổng cộng 160 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Trong đó, có 138 bộ hài cốt liệt sĩ riêng lẻ và 4 vị trí mộ tập thể, quy tập 22 bộ hài cốt liệt sĩ.

1785489897199_5089444651203917330_5089444651203917330_6bf21324051ca7c8767c3b3f2a377857.jpg
Các lực lượng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng đang được các lực lượng tiếp tục khẩn trương thực hiện, đảm bảo thận trọng, an toàn, đúng quy định.

Tin liên quan
THU HOÀI - MẠNH THẮNG

Từ khóa

quy tập hài cốt liệt sĩ Công viên Lê Thị Riêng Bộ Tư lệnh TPHCM tìm kiếm liệt sĩ

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn