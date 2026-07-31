Quy tập thêm 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 31-7, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM tiếp tục tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại vị trí tìm kiếm thứ 2, thuộc Khu B trong khuôn viên Công viên Lê Thị Riêng.

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện và quy tập 5 bộ hài cốt liệt sĩ. Trong đó, có 4 bộ hài cốt được tìm thấy cùng các di vật.

Các lực lượng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Sau khi được phát hiện, các bộ hài cốt và di vật liên quan được lực lượng làm nhiệm vụ tiếp nhận, bảo quản, phục vụ công tác lập hồ sơ, xác minh theo quy định.

Như vậy, lũy kế từ khi triển khai công tác tìm kiếm vào ngày 23-6 đến hết ngày 31-7, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập tổng cộng 160 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Trong đó, có 138 bộ hài cốt liệt sĩ riêng lẻ và 4 vị trí mộ tập thể, quy tập 22 bộ hài cốt liệt sĩ.

Các lực lượng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng



Hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng đang được các lực lượng tiếp tục khẩn trương thực hiện, đảm bảo thận trọng, an toàn, đúng quy định.

THU HOÀI - MẠNH THẮNG