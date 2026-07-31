Kết quả kiểm tra chuyên ngành: Các mẫu xăng sinh học E10 đều đạt chuẩn quốc gia

Sáng 31-7, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ KH-CN, ông Trần Đăng Khoa, Phó Chủ tịch Ủy ban Tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia (Bộ KH-CN) cho biết, qua kiểm tra chuyên ngành, các mẫu xăng sinh học E10 RON 95-III đều đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, chưa phát hiện dấu hiệu vi phạm.

Theo ông Trần Đăng Khoa, sau khi Bộ KH-CN ban hành Kế hoạch 3927/KH-BKHCN (ngày 5-6-2026), Ủy ban Tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia (Ủy ban) đã tham mưu Bộ KH-CN ban hành Công văn số 3985/BKHCN-TĐC (ngày 8-6-2026) gửi UBND các tỉnh, thành đề nghị quan tâm chỉ đạo các cơ quan chức năng tại địa phương phối hợp triển khai thực hiện Kế hoạch 3927.

Đồng thời, Ủy ban tham mưu Bộ KH-CN có Công văn số 4607/BKHCN-TĐC (ngày 27-6-2026) gửi Bộ Công thương để trao đổi, phối hợp, cung cấp thông tin về hoạt động kiểm tra, giám sát chất lượng xăng sinh học E10 nhằm bảo đảm hoạt động kiểm tra được thực hiện đồng bộ, đúng thẩm quyền, tránh trùng lặp, chồng chéo không cần thiết.

Ông Trần Đăng Khoa trao đổi thông tin với báo chí tại cuộc họp báo. Ảnh: TRẦN BÌNH

Trên cơ sở đó, Ủy ban triển khai hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với Công ty TNHH Một thành viên Tổng Công ty Xăng dầu quân đội và một số cơ sở, đơn vị, cửa hàng/trạm xăng dầu thuộc hệ thống của Tổng Công ty.

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường và chất lượng xăng sinh học E10 trong toàn bộ chuỗi từ sản xuất, pha chế, tiếp nhận đến tồn chứa, vận chuyển, phân phối, kinh doanh và lưu thông trên thị trường.

Qua kiểm tra bước đầu, đoàn đã rà soát hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng, chứng nhận và công bố hợp quy; hồ sơ về nguồn gốc, chất lượng xăng nền và ethanol nhiên liệu; hồ sơ nhập - xuất - tồn, chứng từ giao nhận, chứng thư chất lượng; hồ sơ quản lý phương tiện đo, cột đo xăng dầu. Đoàn kiểm tra thực tế tại cơ sở pha chế, kho, cửa hàng xăng dầu và lấy mẫu xăng sinh học E10 RON 95-III để thử nghiệm theo quy định.

Kết quả kiểm tra bước đầu cho thấy, đối với các cơ sở, cửa hàng/trạm xăng dầu được kiểm tra thực tế, hồ sơ nguồn gốc, hồ sơ chất lượng, chứng từ giao nhận và tài liệu liên quan cơ bản được cung cấp, có khả năng phục vụ truy xuất nguồn gốc và kiểm soát chất lượng trong phạm vi nội dung kiểm tra.

Phương tiện đo, cột đo xăng dầu có hồ sơ kiểm định, tem/dấu kiểm định, niêm phong, kẹp chì được duy trì tại thời điểm kiểm tra; chưa phát hiện dấu hiệu không phù hợp về đo lường trong phạm vi kiểm tra.

Quang cảnh cuộc họp báo thường kỳ Bộ KH-CN dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương. Ảnh: TRẦN BÌNH

Đối với các mẫu xăng sinh học E10 RON 95-III do đoàn kiểm tra lấy trong quá trình kiểm tra tại Công ty TNHH Một thành viên Tổng Công ty Xăng dầu quân đội và một số cơ sở, cửa hàng/trạm xăng dầu được lựa chọn, kết quả thử nghiệm cho thấy các mẫu đều phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu diesel và nhiên liệu sinh học đối với các chỉ tiêu được thử nghiệm.

Tại thời điểm tổng hợp kết quả, đoàn kiểm tra chưa phát hiện dấu hiệu vi phạm hành chính trong phạm vi kiểm tra nên không kiến nghị xử lý.

Ông Trần Đăng Khoa cho biết, Ủy ban đang tiếp tục triển khai kiểm tra, giám sát chất lượng xăng sinh học E10 theo Kế hoạch số 3927 của Bộ KH-CN. Việc kiểm tra được thực hiện có trọng tâm, đúng chức năng, thẩm quyền, đồng thời tăng cường phối hợp với các bộ, ngành, địa phương để tránh chồng chéo, không gây cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp của doanh nghiệp.

TRẦN BÌNH