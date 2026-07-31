Siêu bão Dolphin tiếp tục mạnh lên, hướng về Trung Quốc

Trưa 31-7, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia thông tin, siêu bão Dolphin tiếp tục tăng cường độ trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương và sẽ đổi hướng, di chuyển về khu vực Phúc Kiến - Chiết Giang (Trung Quốc).

Từ ngày 6 đến 7-8, gió mùa Tây Nam trên Biển Đông có khả năng mạnh lên cấp 6-7, biển động rất mạnh.

Ảnh vệ tinh siêu bão Dolphin sáng 31-7. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, sáng 31-7, tâm siêu bão Dolphin ở khoảng 18,3 độ vĩ Bắc và 161,9 độ kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippines) hơn 4.200km về phía Đông. Bão mạnh cuối cấp 17, giật trên cấp 17.

Đây là siêu bão thứ 4 trong năm 2026 hoạt động trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương.

Dự báo trong 1-2 ngày tới, siêu bão Dolphin di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/giờ. Gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão có thể vượt ngưỡng cấp 17.

Từ ngày 3-8, bão đổi sang hướng Tây, di chuyển với tốc độ trung bình khoảng 25km/giờ về khu vực Phúc Kiến - Chiết Giang (Trung Quốc).

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cập nhật dự báo về quỹ đạo của bão Dolphin sáng 31-7

Cơ quan khí tượng của Việt Nam nhận định, khoảng ngày 5-8, khi siêu bão tiến gần khu vực phía Bắc đảo Đài Loan (Trung Quốc), gió mùa Tây Nam trên vùng biển phía Nam của Biển Đông sẽ tăng cường.

Từ ngày 6 đến 7-8, gió Tây Nam trên hầu khắp khu vực Bắc Biển Đông, giữa Biển Đông và Nam Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa và đặc khu Trường Sa, có thể mạnh cấp 6-7. Sóng biển cao 2-4m, biển động rất mạnh.

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