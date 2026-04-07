Hội đồng Bảo an LHQ bỏ phiếu bảo vệ vận tải thương mại qua eo biển Hormuz

Theo tờ Times of Israel, dự kiến, trong ngày 7-4, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) bỏ phiếu về nghị quyết bảo vệ hoạt động vận tải thương mại ở eo biển Hormuz.

Bahrain, nước hiện là Chủ tịch Hội đồng Bảo an, đã hoàn tất dự thảo hôm 3-4, trong đó cho phép sử dụng tất cả các biện pháp phòng thủ cần thiết để bảo vệ hoạt động vận tải thương mại. Tuy nhiên, Trung Quốc, quốc gia có quyền phủ quyết, tuyên bố sẽ phản đối việc cho phép bất kỳ hành động sử dụng vũ lực nào. Hãng tin Reuters cho biết, bản dự thảo sửa đổi đã loại bỏ mọi sự cho phép rõ ràng về việc sử dụng vũ lực.

Sự thay đổi này diễn ra trong bối cảnh giá dầu đã tăng vọt kể từ khi Mỹ và Israel tấn công Iran vào cuối tháng 2, làm bùng phát một cuộc xung đột và khiến Tehran phong tỏa phần lớn eo biển Hormuz, huyết mạch vận chuyển năng lượng quan trọng trên thế giới.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất Washington thu phí tàu thuyền qua eo biển Hormuz thay vì Iran, đồng thời nhấn mạnh việc mở lại tuyến vận chuyển dầu mỏ này là điều kiện then chốt trong bất kỳ thỏa thuận nào với Tehran.

