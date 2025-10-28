Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các hội nghị cấp cao liên quan: ASEAN tiên phong hợp tác thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới

Trong khuôn khổ chương trình Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các hội nghị cấp cao liên quan, tại Kuala Lumpur (Malaysia), chiều 27-10, Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS) lần thứ 20.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, EAS cần đi đầu trong bảo vệ các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, chủ nghĩa đa phương, thúc đẩy trật tự khu vực mở, bao trùm, minh bạch, dựa trên luật lệ, với ASEAN giữ vai trò trung tâm; tiên phong trong hợp tác thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Liên hợp quốc lần thứ 15. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chia sẻ một số quan điểm, đề xuất nhằm góp phần duy trì hòa bình, ổn định và thúc đẩy hợp tác trong khu vực. Thứ nhất, duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông là yêu cầu cấp thiết, là nền tảng cho hợp tác và thịnh vượng chung. Thứ hai, Việt Nam ủng hộ và sẵn sàng đóng góp vào tiến trình hòa bình, ổn định bền vững trên bán đảo Triều Tiên. Thứ ba, kêu gọi các bên liên quan ở Myanmar chấm dứt bạo lực, tiến hành đối thoại toàn diện.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Australia Anthony Albanese đến dự Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS) lần thứ 20

Kết thúc hội nghị, các nhà lãnh đạo đã thông qua Tuyên bố Kuala Lumpur kỷ niệm 20 năm EAS và Tuyên bố EAS về thúc đẩy địa phương hóa trong hành động dự báo ứng phó thiên tai.

Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tham dự Hội nghị Cấp cao Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) lần thứ 5. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng khẳng định, Việt Nam ủng hộ và sẽ tiếp tục thực thi nghiêm túc, đầy đủ các cam kết trong Hiệp định RCEP. Việt Nam luôn ủng hộ hệ thống thương mại đa phương, coi Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) là trụ cột của trật tự thương mại công bằng, minh bạch, có lợi ích chung và sẵn sàng tham gia quá trình cải cách WTO.

Trong ngày 27-10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Liên hợp quốc lần thứ 15; Hội nghị Cấp cao ASEAN với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc (ASEAN+3); dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Hàn Quốc; gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường; làm việc với Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone; gặp Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto, Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon, Thủ tướng Australia Anthony Albanese, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa…

