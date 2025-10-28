Hội nghị Điều quốc tế lần thứ 14 – “Điểm hẹn vàng” ngành điều toàn cầu

Ngày 28-10, Hội nghị Điều quốc tế Việt Nam (Golden Cashew Rendez vous - GCR 2025) lần thứ 14 năm 2025 đã khai mạc tại Hà Nội, với chủ đề “Vượt qua thách thức, vươn tới thành công”.

Gần 450 đại biểu từ trên 40 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự. Trong đó, có đại diện của các tổ chức quốc tế như: Hội đồng Hạt và Quả khô quốc tế (INC), Liên minh Điều châu Phi (ACA); đại diện nhiều hiệp hội và tổ chức cấp quốc gia của ngành điều các nước Bờ Biển Ngà, Nigeria, Ấn độ, Campuchia, Mozambique...

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Phạm Văn Công, Chủ tịch Hiệp hội Điều Việt Nam (VINACAS) cho biết, 9 tháng đầu năm 2025, mặc dù bị tác động mạnh của việc điều chỉnh chính sách thuế quan của Hoa Kỳ (lượng nhân điều xuất khẩu vào quốc gia này giảm gần 35% so với cùng kỳ năm 2024, chỉ đạt 81.784 tấn) nhưng với sự năng động của doanh nghiệp, lượng nhân điều xuất khẩu sang Trung Quốc tăng mạnh (hơn 31% so với cùng kỳ năm 2024), đạt gần 113.000 tấn; các thị trường khác cũng có mức tăng trưởng khá. Do vậy, ngành điều Việt Nam vẫn đạt xuất khẩu gần 575.000 tấn, chỉ giảm 1,19% so với cùng kỳ năm 2024.

Ông Phạm Văn Công, Chủ tịch Hiệp hội Điều Việt Nam (VINACAS) phát biểu khai mạc hội nghị

Những tháng cuối năm 2025, kể cả năm 2026, theo nhận định, ngành điều Việt Nam và các nước tiếp tục đối mặt với những thách thức lớn từ chính sách thuế quan mới của Hoa Kỳ - thị trường tiêu thụ nhân điều lớn nhất thế giới; đồng thời ảnh hưởng từ những biến động về kinh tế - xã hội toàn cầu, đòi hỏi toàn ngành phải có sự nỗ lực rất lớn.

Tại sự kiện, những thông tin, số liệu, phân tích, đánh giá đáng tin cậy đến từ những tổ chức và chuyên gia hàng đầu của ngành điều quốc tế; đặc biệt, năm nay có “giải mã" chính sách thuế quan của Hoa Kỳ đối với ngành điều. Nhiều cơ hội và tiếp cận mới, mở ra góc nhìn xác thực hơn về kinh doanh, đầu tư và đổi mới sáng tạo; là nơi các xu hướng và thông tin thị trường định hình tương lai ngành điều toàn cầu.

Các đại biểu nước ngoài tham dự Hội nghị Điều quốc tế Việt Nam lần thứ 14

Theo Chủ tịch VINACAS, bên cạnh các phiên họp về điều nhân, điều thô, chất lượng và thiết bị, GCR 2025 có thêm phiên đặc biệt về chiến lược ngành. Diễn đàn dành cho lãnh đạo các hiệp hội, các tổ chức về điều và hạt quốc tế đưa ra những nhận định, đánh giá; những dự báo và giải pháp để ngành điều toàn cầu có thể phát triển một cách ổn định trong bối cảnh thế giới nhiều biến động.

Tại phiên khai mạc, VINACAS ký văn bản ghi nhớ về sự hợp tác với 5 tổ chức cấp khu vực và quốc gia của ngành điều; đánh dấu bước phát triển mới trong mối liên kết ngành điều toàn cầu.

Các đại biểu, doanh nghiệp tìm hiểu cơ hội hợp tác trong ngành điều tại hội nghị

Năm nay, giải thưởng danh giá “Trống Đồng” dành tặng cá nhân có những thành tích và cống hiến xuất sắc cho sự phát triển ngành điều được VINACAS trao cho ông Ashok Krishen, Chủ tịch Hội đồng Hạt quả khô quốc tế (INC), Chủ tịch ngành Hạt của OFI (Olam).

Qua 14 lần VINACAS tổ chức, Việt Nam trở thành trung tâm ngành điều toàn cầu; GCR là sự kiện kết nối các nhà chế biến, người mua, người bán và đối tác hàng đầu của ngành điều thế giới.

Hội nghị Điều Quốc tế Việt Nam lần 14 tiếp tục làm việc đến hết ngày 29-10.

Nông dân tỉnh Đồng Nai thu hoạch điều

Việt Nam trở thành quốc gia dẫn đầu thế giới về nhập khẩu khi chiếm trên 65% sản lượng điều thô để chế biến và chiếm trên 80% lượng nhân điều xuất khẩu trên thị trường thế giới. Năm 2024, ngành điều xuất khẩu trên 765.000 tấn nhân điều; kim ngạch xuất khẩu trên 4,6 tỷ USD, thuộc tốp dẫn đầu các ngành xuất khẩu nông sản chế biến cả nước.

