Hội Nhà văn Việt Nam công bố các tác phẩm được trao giải năm 2025

Hội Nhà văn Việt Nam vừa công bố Giải thưởng Văn học năm 2025, vinh danh các tác giả, dịch giả có tác phẩm tiêu biểu ở nhiều lĩnh vực sáng tác.

Các tác phẩm được trao giải thưởng Hội Nhà văn năm 2025

Ở lĩnh vực Văn xuôi, giải thưởng được trao cho tiểu thuyết Miền đất hứa của nhà văn Lê Thanh Kỳ, do Nhà Xuất bản Văn học ấn hành. Tác phẩm được đánh giá cao về chiều sâu hiện thực, cấu trúc tiểu thuyết chặt chẽ và cách tiếp cận giàu suy tư về số phận con người trong những biến động xã hội.

Với Thơ, hội đồng trao giải cho hai tập thơ: Thơm từ nỗi đau của nhà thơ Hoàng Thụy Anh (Hoàng Thị Quỳnh Anh) và Trên con đường tóc của nhà thơ Trang Thanh (Trần Thị Thanh), cùng do Nhà Xuất bản Hội Nhà văn phát hành. 2 tác phẩm thể hiện tiếng nói nữ tính đằm sâu, giàu trải nghiệm cá nhân, có tìm tòi về ngôn ngữ và hình ảnh thơ.

Giải thưởng Lý luận phê bình thuộc về công trình Văn học như một diễn ngôn của Trần Văn Toàn, Nhà Xuất bản Đại học Sư phạm. Cuốn sách được ghi nhận bởi cách tiếp cận học thuật hiện đại, góp phần mở rộng không gian đối thoại trong nghiên cứu văn học.

Ở mảng Văn học dịch, 2 tác phẩm được vinh danh gồm Hạc trắng xoè cánh của tác giả Tawada Yoko do An Nhiên (Nguyễn Đỗ An Nhiên) dịch, Nhà xuất bản Văn học; và Bài ca Solomon của Toni Morrison do Thiên Nga (Nguyễn Thiên Nga) dịch, Nhà Xuất bản Hội Nhà văn. Các bản dịch được đánh giá cao về độ chuẩn xác, khả năng chuyển tải tinh thần nguyên tác.

Giải Văn học thiếu nhi được trao cho tiểu thuyết Miền thảo nguyên Panduranga của Lê Đức Dương, do Nhà Xuất bản Kim Đồng phát hành, ghi dấu nỗ lực làm mới đề tài và ngôn ngữ dành cho bạn đọc nhỏ tuổi.

Tác phẩm được trao Giải thưởng Tác giả Trẻ năm 2025

Cùng đó, Hội Nhà Văn cũng có quyết định trao Giải thưởng Tác giả Trẻ năm 2025 được cho 3 tác giả với 3 tác phẩm tiêu biểu, ghi nhận những tìm tòi nghiêm túc và dấu ấn sáng tạo mới mẻ của thế hệ cầm bút trẻ. Ở thể loại Văn xuôi, giải thưởng thuộc về tiểu thuyết Lục địa rồng (5 tập) do Nhà Xuất bản Kim Đồng ấn hành, của tác giả Cao Việt Quỳnh. Với Thơ, 2 tập thơ được vinh danh gồm Dần sáng của tác giả Nguyễn Thị Kim Nhung và Nhặt xác em chất chồng bảo tàng của tác giả Lâu Văn Mua, cùng do Nhà Xuất bản Hội Nhà văn phát hành.

Tin liên quan Hội Nhà văn Việt Nam trao giải thưởng năm 2024

VĨNH XUÂN