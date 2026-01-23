Hội thi thuyết minh viên "Hành trình các di tích lịch sử, di sản văn hóa tại địa phương" mang ý nghĩa giáo dục truyền thống cho các thế hệ cán bộ, Đảng viên, Đoàn viên, hội viên về lịch sử địa phương.

Giám Đốc Trung Tâm Chính trị phường Xuân Hòa Hồ Thị Đan Thanh và nguyên Phó Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM, TS Bùi Thị Ngọc Trang trao giải Nhất hội thi. Ảnh: THÚY BÌNH

Chiều 23-1, tại Nhà Truyền thống số 39, đường Trần Quốc Thảo, phường Xuân Hòa, Phòng Văn hóa - Xã hội, Trung tâm Chính trị và Trung tâm Cung ứng dịch vụ Văn hóa - Thể thao phường Xuân Hòa tổ chức triển lãm sách chuyên đề Đồng chí Trần Bạch Đằng - Người Cộng sản kiên trung và Vòng chung kết hội thi thuyết minh viên Hành trình các di tích lịch sử, di sản văn hóa tại địa phương.

Sách Đồng chí Trần Bạch Đằng - Người Cộng sản kiên trung khẳng định công lao, tôn vinh, tri ân những cống hiến xuất sắc của đồng chí Trần Bạch Đằng đối với cách mạng miền Nam, với Đảng bộ và nhân dân Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - Thành phố Hồ Chí Minh.

Triển lãm sách "Đồng chí Trần Bạch Đằng - Người Cộng sản kiên trung". Ảnh: THÚY BÌNH

Hội thi thuyết minh viên Hành trình các di tích lịch sử, di sản văn hóa tại địa phương mang ý nghĩa góp phần giáo dục truyền thống cho các thế hệ cán bộ, Đảng viên, Đoàn viên, hội viên về lịch sử địa phương.

Không khí vòng chung kết cuộc thi thuyết minh viên cuốn hút, thú vị. Ảnh: THÚY BÌNH

Vòng loại hội thi có 44 bài viết, sang vòng chung kết, 10 thí sinh xuất sắc nhất được chọn tranh tài thi thuyết minh.

Các thí sinh đã lần lượt chọn thuyết minh theo nội dung: Quận 3 nay là phường Xuân Hòa, Bàn Cờ và Nhiêu Lộc - vùng đất và con người; Quận 3 trong cuộc vận động giải phóng đất nước; Quận 3 cùng Sài Gòn và Nam Bộ kháng chiến giai đoạn 1945 – 1954; Quận 3 cùng thành phố Sài Gòn - Gia Định trong đấu tranh thống nhất nước nhà (1954 - 1975); Quận 3 nay là phường Xuân Hòa, Bàn Cờ và Nhiêu Lộc - Thành phố Hồ Chí Minh trong Xây dựng - Phát triển - Đổi mới và hội nhập Quốc tế.

Tiến sĩ Bùi Thị Ngọc Trang, nguyên Phó Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm của một thuyết minh viên chuyên nghiệp. Ảnh: THÚY BÌNH

Kết quả, BTC đã trao giải Nhất cho thí sinh Phạm Thị Ngọc Hằng (Trường Mầm Non Hoa Mai), giải Nhì trao cho thí sinh Huỳnh Thúy Hằng (Trường Mầm Non Xuân Hòa), 2 giải Ba thuộc về thí sinh Cao Thị Doan và Lê Thị Thùy Dung (Trường Mầm Non 7). Ngoài ra, BTC cũng trao 5 giải Khuyến khích.

