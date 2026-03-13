Sẵn sàng cho ngày hội toàn dân

Chỉ còn hơn 1 ngày nữa là người dân cả nước bước vào ngày hội lớn - ngày bầu cử ĐBQH khóa XVI và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Những ngày này tại TPHCM, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử được triển khai rộng khắp.
Đặc biệt, nhiều phương án, cách làm hay được các xã, phường, đặc khu triển khai. Phóng viên Báo SGGP ghi nhận về công tác chuẩn bị tại các tổ bầu cử đến hôm nay.
Tại nhiều địa phương, công tác kiểm tra thông tin cử tri được các thành viên tổ bầu cử rà soát kỹ lưỡng, mục đích để không sai, không bỏ sót cử tri.
Nhằm giúp công nhân lao động tại nhiều xóm trọ hiểu về công tác bầu cử, người ứng cử, thành viên các tổ bầu cử đã đến từng phòng trọ để tuyên truyền, giải thích các thắc mắc của cử tri tạm trú.
Nhằm giúp người khiếm thị hiểu về cuộc bầu cử ngày 15-3, tại nhiều địa phương, đã tổ chức tuyên truyền ngay tại khu dân cư nơi các cử tri khiếm thị sinh sống. Các cử tri khiếm thị được cung cấp tài liệu về tiểu sử các ứng cử viên bằng chữ nổi Braile và các file âm thanh.
Cùng với thành viên tổ bầu cử, đoàn viên thanh niên cũng tích cực tham gia vào công tác tuyên truyền đến từng con hẻm, khu phố và nhà người dân.