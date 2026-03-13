Sẵn sàng cho ngày hội toàn dân

Chỉ còn hơn 1 ngày nữa là người dân cả nước bước vào ngày hội lớn - ngày bầu cử ĐBQH khóa XVI và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Những ngày này tại TPHCM, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử được triển khai rộng khắp.

Đặc biệt, nhiều phương án, cách làm hay được các xã, phường, đặc khu triển khai. Phóng viên Báo SGGP ghi nhận về công tác chuẩn bị tại các tổ bầu cử đến hôm nay.

Thành viên tổ bầu cử tại phường Bình Thạnh kiểm tra thẻ cử tri và danh sách người ứng cử trước khi phát đến từng cử tri trên địa bàn. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Tại nhiều địa phương, công tác kiểm tra thông tin cử tri được các thành viên tổ bầu cử rà soát kỹ lưỡng, mục đích để không sai, không bỏ sót cử tri.

Các thành viên tổ bầu cử kiểm tra danh sách cử tri, sáng 13-3. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Đoàn viên thanh niên tại các phường sẵn sàng phương tiện đến tận nhà đón, đưa người dân đến điểm bỏ phiếu. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Nhằm giúp công nhân lao động tại nhiều xóm trọ hiểu về công tác bầu cử, người ứng cử, thành viên các tổ bầu cử đã đến từng phòng trọ để tuyên truyền, giải thích các thắc mắc của cử tri tạm trú.

Bà Đào Thị Lan Phương, Trưởng Khu phố 11, phường Bình Thạnh đến khu nhà trọ tuyên truyền về bầu cử. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Nhằm giúp người khiếm thị hiểu về cuộc bầu cử ngày 15-3, tại nhiều địa phương, đã tổ chức tuyên truyền ngay tại khu dân cư nơi các cử tri khiếm thị sinh sống. Các cử tri khiếm thị được cung cấp tài liệu về tiểu sử các ứng cử viên bằng chữ nổi Braile và các file âm thanh.

Tuyên truyền về bầu cử đến người khiếm thị qua phương thức sách nói chuyên dụng và tài liệu in chữ nổi Braille. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Tối 12-3, ông Cao Cần, Tổ trưởng Khu phố 14, phường Khánh Hội phát thẻ cử tri đến người dân. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Cùng với thành viên tổ bầu cử, đoàn viên thanh niên cũng tích cực tham gia vào công tác tuyên truyền đến từng con hẻm, khu phố và nhà người dân.

Tuyên truyền lưu động thông tin về bầu cử đến người dân. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

THÁI PHƯƠNG - HOÀNG HÙNG