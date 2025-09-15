Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia thông tin, một vùng áp thấp trên Biển Đông có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Miền Nam sắp có mưa to.

Chiều nay, 15-9, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, một vùng áp thấp đang hình thành trên biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông. Lúc 13 giờ, vị trí tâm vùng áp thấp ở khoảng 12,5 - 13,5 độ vĩ Bắc và 118 - 119 độ kinh Đông.

Trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, với tốc độ khoảng 15km/giờ và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Ảnh radar thời tiết lúc 15 giờ 40 phút ngày 15-9: Thời tiết ở đất liền và khu vực giữa Biển Đông có mưa dông mạnh do áp thấp

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, phía Đông của khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông mạnh, gió tăng dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8. Sóng biển cao 2-3m gây biển động.

Cơ quan dự báo khí tượng khuyến cáo, tàu thuyền hoạt động trong khu vực trên cần chủ động phòng tránh và đảm bảo an toàn. Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia đang tiếp tục theo dõi vùng áp thấp này.

PHÚC HẬU