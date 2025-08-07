Nhiều nơi ở Nam bộ và Trung bộ có mưa to

Từ đầu giờ chiều nay (7-8), các ổ mây dông đã hình thành và phát triển mạnh dọc theo dải từ Trung Trung bộ tới Tây Nguyên (cao nguyên Trung bộ).

Nhiều nơi ở phía Nam và miền Trung chiều 7-8 đã có mưa, giải nhiệt nắng nóng. Ảnh: CTV

Tại khu vực phía Tây tỉnh Quảng Ngãi, mây dông bùng phát với mật độ dày, một số xã đã có mưa vừa đến mưa to. Dự báo mưa dông tiếp tục mở rộng về phía Đông (ven biển).

Ở khu vực phía Tây trung tâm tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa, mưa dông đã duy trì nhiều giờ đồng hồ và có xu hướng mở rộng, tập trung nhiều ở vùng núi. Khu vực tỉnh Lâm Đồng cũng được cảnh báo sẽ có mưa dông gần như trên diện rộng từ chiều tối nay.

Còn tại Nam bộ, chiều nay, các ổ mây dông cũng đã xuất hiện, tập trung chủ yếu ở ĐBSCL như Vĩnh Long, Cần Thơ.

Các ổ dông hoạt động ở Trung Trung bộ và Nam Trung bộ chiều 7-8. Ảnh vệ tinh

Chiều nay 7-8, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo chiều tối và tối nay, khu vực Nam bộ và cao nguyên Trung bộ sẽ tiếp tục mưa rào, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Mưa dông có thể kèm theo sét, gió giật mạnh và nguy cơ ngập úng ở vùng trũng thấp.

Theo dữ liệu của hệ thống đo mưa tự động Vrain, hôm nay 7-8, một số địa phương từ Trung Trung bộ đến Nam bộ đã ghi nhận lượng mưa khá đáng kể. Tại Đà Nẵng, mưa to 58,6mm, trong khi Quảng Ngãi có lượng mưa với 57,8mm. Tại khu vực Tây Nguyên, Đắk Lắk có mưa to 81,8mm, còn Lâm Đồng mưa vừa với 48mm. Càng về phía Nam, lượng mưa có xu hướng giảm nhưng vẫn ghi nhận mưa vừa tại nhiều nơi như Cà Mau (44,4mm), Cần Thơ (50mm) và Vĩnh Long (37,8mm).

PHÚC HẬU