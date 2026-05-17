Hôm nay 17-5, nhiều nơi có mưa dông

Các chuyên gia khí tượng nhận định, mưa ở Nam bộ có xu hướng gia tăng trở lại từ chiều tối nay, 17-5, do mây dông từ biển vào đất liền.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, chiều và đêm nay, Tây Nguyên và Nam bộ có mưa rào và dông với lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cơn mưa chiều 16-5 ở khu vực Đông Nam TPHCM. Ảnh: QUỐC ANH

Tây Nguyên và Nam bộ bước vào đợt mưa dông diện rộng đầu mùa, thời tiết dịu hơn sau nhiều ngày oi nóng. Hôm nay, TPHCM và nhiều tỉnh, thành ở Nam bộ có khả năng xuất hiện mưa dông từ chiều tối.

Đồng thời, các ổ mây dông cục bộ sẽ hình thành nhiều đợt tại nhiều khu vực trên cả nước, gây mưa dông mạnh từ đất liền ra biển trong ngày 17-5, kèm nguy cơ sét và gió lốc.

Ổ dông lớn đang gây mưa ở ven biển Bắc bộ. Ảnh chụp lại ứng dụng trực tuyến theo dõi mây vệ tinh lúc 6 giờ ngày 17-5

Ngày và đêm 17-5, Bắc bộ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 15-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Chiều tối và tối cùng ngày, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế và duyên hải Nam Trung bộ có mưa rào, cục bộ có nơi mưa trên 70mm.

Các chuyên gia khí tượng cho biết, nguyên nhân mưa ở miền Bắc là do chịu tác động của vùng hội tụ gió trên cao kết hợp các nhiễu động khí quyển tầng trung, làm gia tăng đối lưu mạnh. Mưa dông có thể xuất hiện bất chợt trong ngày, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trong thời gian ngắn.

Do đó, nguy cơ ngập úng cục bộ tại các đô thị lớn, trong đó có Hà Nội. Khu vực vùng núi Bắc bộ cần đề phòng sạt lở đất. Đợt mưa này ở miền Bắc có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 22-5.

Tại miền Trung, đợt nắng nóng diện rộng đang suy giảm. Chiều tối và đêm có thể xuất hiện mưa dông cục bộ, nhất là khu vực vùng núi phía Tây. Từ ngày 18-5, đợt nắng nóng này sẽ kết thúc tại Trung bộ.

PHÚC VĂN