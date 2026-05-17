Xuyên đêm thi công tuyến cao tốc Quy Nhơn – Pleiku

Trên công trường Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn – Pleiku, đoạn Km90+000 – Km125+000 (Dự án thành phần 3), hàng trăm công nhân vẫn tất bật thi công ngày đêm để đẩy nhanh tiến độ.

Clip Thi công xuyên đêm tại Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn – Pleiku

Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn – Pleiku (tỉnh Gia Lai, gọi tắt là tuyến cao tốc Quy Nhơn – Pleiku) có tổng chiều dài khoảng 125km, quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 100km/giờ, tổng mức đầu tư hơn 43.700 tỷ đồng, được chia thành 3 dự án thành phần.

Trong đó, dự án thành phần 3 dài khoảng 35km, đi qua 6 xã, phường phía Tây tỉnh Gia Lai, gồm nhiều gói thầu, với tổng vốn đầu tư hơn 9.100 tỷ đồng, do Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư.

Công nhân giám sát tiến độ khoan cọc

Để đẩy nhanh tiến độ, nhà thầu tăng ca thi công xuyên đêm. Tại đoạn tuyến do Công ty Cổ phần Lizen phụ trách, không khí thi công đêm diễn ra hối hả với nhiều mũi triển khai đồng loạt. Phóng viên Báo SGGP có mặt trên công trường vào buổi tối, chứng kiến tiếng máy xe cơ giới, máy khoan, xe lu vang rền suốt đêm. Tại xã Ia Băng (tỉnh Gia Lai), từng đoàn xe tải nối đuôi vận chuyển vật liệu. Công nhân khẩn trương hàn sắt, khoan nền đường, còn các tốp kỹ sư túc trực giám sát để bảo đảm tiến độ từng hạng mục.

Anh Nguyễn Trung Hiếu, công nhân Công ty Cổ phần Lizen, cho biết: Thời tiết tại công trường khá khắc nghiệt, song anh em công nhân vẫn quyết tâm tăng ca thi công ban đêm để bảo đảm tiến độ đề ra. Công ty cũng bố trí đầy đủ nơi ăn ở để công nhân bảo đảm sức khỏe làm việc.

Công trường nhộn nhịp về đêm

Theo ông Trương Lương Phương, Giám đốc Ban điều hành dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku (Công ty cổ phần Lizen), thời tiết Tây Nguyên có nhiều tháng mưa. Đơn vị đang huy động 4 mũi thi công cầu và 5 mũi thi công đường với khoảng 150 nhân lực cùng 99 đầu xe, máy móc, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ dự án.

>>> Dưới đây là chùm ảnh phóng viên ghi nhận thực tế công nhân thi công đêm tại Dự án thành phần 3, tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku:

Xe máy múc san ủi trong đêm

Công nhân thi công nền

Xử lý hệ thống điện chiếu sáng

Đoàn xe lu thi công nền

Công trường nhộn nhịp công nhân, máy móc

Công nhân điều khiển xe lu để lu nền

HỮU PHÚC