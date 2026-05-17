Đắk Lắk: Ra sông tắm, 4 học sinh bị nước cuốn trôi

Đến hơn 19 giờ ngày 16-5, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 3 học sinh, nạn nhân còn lại vẫn đang được tìm kiếm.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc
Tối 16-5, thông tin từ UBND xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đang huy động nhiều lực lượng để tiếp tục tìm kiếm học sinh còn mất tích trong vụ đuối nước tại xóm Núi Lá (thôn Ngọc Lâm 1, xã Hòa Mỹ).

Khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, 4 học sinh gồm: Nguyễn Anh H. (9 tuổi), Nguyễn Gia B. (11 tuổi), Nguyễn Bảo P. (11 tuổi) và Nguyễn Nhật B. (14 tuổi), là học sinh Trường Tiểu học Hòa Mỹ Tây và THCS Tây Sơn, rủ nhau đến tắm sông Bánh Lái ở thôn Ngọc Lâm 1.

Trong khi tắm sông, 4 học sinh không may bị nước cuốn trôi. Nhận được tin báo, chính quyền địa phương, lực lượng cứu hộ cùng người dân đã có mặt tại hiện trường để tìm kiếm các nạn nhân. Đến hơn 19 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 3 học sinh, nạn nhân còn lại vẫn đang được tìm kiếm.

Trong 4 nạn nhân có em Nguyễn Bảo P. và Nguyễn Nhật B. là anh em ruột. Cả bốn em đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

MAI CƯỜNG

