Hôm nay 2-7, TPHCM long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dự kiến đến dự lễ kỷ niệm.

Lễ kỷ niệm được tổ chức tại Hội trường Thống Nhất (phường Bến Thành, TPHCM). Theo chương trình dự kiến, trước giờ diễn ra lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, lãnh đạo TPHCM sẽ đến dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (phường Sài Gòn, TPHCM).

Trước, trong và sau lễ kỷ niệm, TPHCM tổ chức chuỗi hoạt động chính trị, văn hóa, nghệ thuật, thể thao, khởi công các công trình trọng điểm và phát động phong trào thi đua đặc biệt. Các hoạt động nhằm ôn lại ý nghĩa lịch sử của sự kiện thành phố mang tên Bác, tôn vinh những thành tựu sau nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, đồng thời khơi dậy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, tạo động lực để thành phố tiếp tục phát triển trong giai đoạn mới.

Trong đó, tối 2-7 sẽ diễn ra chương trình cầu truyền hình đặc biệt với điểm cầu chính tại Hội trường Thống Nhất, kết nối với Khu Trung tâm thành phố mới (phường Bình Dương), Quảng trường tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu). Chương trình đồng thời ghi hình, truyền trực tiếp từ Quảng trường Ba Đình - Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (Hà Nội), Khu di tích lịch sử Kim Liên (Nghệ An), đặc khu Côn Đảo và Vùng 4 Hải quân (Cam Ranh, Khánh Hòa).

LÊ MINH