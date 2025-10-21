Hôm nay 21-10, bão số 12 chuyển hướng

Theo cơ quan khí tượng, hôm nay (21-10), bão số 12 đổi hướng quỹ đạo sang Tây, sau đó tiếp tục sang hướng Tây Tây Nam và có thể suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trước khi vào đất liền Trung bộ.

Sáng nay, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, hồi 4 giờ cùng ngày, tâm bão số 12 đã ở khoảng 18,3 độ vĩ Bắc - 113 độ kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 200km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão ở cấp 9 đến cấp 10 (tức 75-102km/giờ), giật cấp 12.

Theo mô hình của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, bão số 12 đang có dấu hiệu đổi hướng. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây (mỗi giờ đi được khoảng 20km) hướng về vùng biển Trung Trung bộ.

Tuy nhiên trong 24 đến 72 giờ tới, bão số 12 sẽ đổi hướng sang Tây Tây Nam với tốc độ giảm dần. Dự báo đến sáng mai 22-10, tâm bão ở phía Tây Bắc quần đảo Hoàng Sa (cường độ vẫn ổn định ở cấp 9-10), giật cấp 12.

Vị trí tâm bão số 12 lúc 4 giờ ngày 21-10. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia

Từ ngày 22 đến 23-10, bão di chuyển hướng Tây Nam với tốc độ khoảng 10km/giờ, tiến gần vùng biển ven bờ từ Huế đến Quảng Ngãi và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Từ ngày 23 đến sáng 24-10, hoàn lưu áp thấp đi sâu vào đất liền và tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp (khu vực Nam Lào).

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia tiếp tục cảnh báo mưa lớn kéo dài ở Trung bộ. Cụ thể, từ đêm 22 đến ngày 26-10, do hoàn lưu bão kết hợp không khí lạnh và gió Đông, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa lớn diện rộng. Lượng mưa phổ biến 200-400mm ở Hà Tĩnh, Bắc Quảng Trị và Quảng Ngãi, có nơi trên 500mm; riêng Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng mưa 500-700mm, cục bộ trên 900mm.

Mưa lớn kéo dài đến hết tháng 10-2025, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng và đô thị. Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia đề nghị các địa phương cần đảm bảo an toàn hồ chứa thủy điện, thủy lợi, chủ động ứng phó khi lũ trên sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có khả năng đạt và vượt báo động 3.

PHÚC HẬU