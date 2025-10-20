Hoàn lưu bão số 12 và không khí lạnh sẽ gây mưa lớn, kéo dài nhiều ngày

Cơ quan khí tượng cập nhật cảnh báo, cơn bão số 12 sẽ gây đợt mưa rất lớn, kéo dài nhiều ngày ở khu vực Trung bộ.

Sáng 20-10, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết vào lúc 4 giờ cùng ngày, vị trí tâm bão số 12 ở khoảng 17,5 độ vĩ Bắc và 117,2 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 540km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 9 (tương đương 75-88km/giờ), giật cấp 11. Dự báo bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/giờ.

Vị trí tâm bão số 12 lúc 4 giờ hôm nay, 20-10

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho rằng, trong vòng 24 đến 72 giờ tới, bão số 12 di chuyển phức tạp (trước mắt có thể vẫn mạnh thêm). Từ hôm nay đến sáng mai, 21-10, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/giờ. Sức gió mạnh cấp 11, giật cấp 13. Tuy nhiên, từ sáng 21 đến ngày 22-10, bão sẽ đổi hướng Tây Nam, tốc độ khoảng 10km/giờ. Cường độ của bão lúc này ở khoảng cấp 10-11, giật cấp 13. Vùng biển nguy hiểm lúc này là vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) và vùng biển từ Huế đến Quảng Ngãi.

Từ ngày 22 đến sáng 23-10, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ khoảng 10km/giờ, hoạt động trên vùng biển từ Huế đến Quảng Ngãi nhưng cường độ có xu hướng giảm xuống cấp 8, giật cấp 10.

“Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão vẫn di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp”, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định.

Điểm mới và đáng chú ý trong bản tin cập nhật sáng nay 20-10 từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia là do ảnh hưởng của hoàn lưu bão và không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió Đông, hiệu ứng địa hình nên trên đất liền Trung bộ, khoảng từ ngày 22 đến 27-10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi sẽ có mưa lớn diện rộng, kéo dài nhiều ngày, cục bộ có điểm mưa rất lớn, nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia đề nghị các địa phương này sẵn sàng phương án ứng phó với kịch bản lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có khả năng lên báo động 3 và vượt báo động 3 (đồng thời cấp độ rủi ro thiên tai được xếp ở mức độ 3).

PHÚC HẬU