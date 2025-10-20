TS Hoàng Phúc Lâm: Bão số 12 suy yếu nhưng Trung bộ vẫn mưa lũ đến cuối tháng

Chiều 20-10, Cục Khí tượng - thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã có cuộc gặp báo chí để cung cấp thông tin về tình hình cơn bão số 12.

Tại cuộc gặp, TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia (Cục Khí tượng - thủy văn) cho biết:

TS Hoàng Phúc Lâm trả lời câu hỏi của báo chí về bão số 12 chiều 20-10

* PHÓNG VIÊN: Xin ông cho biết bão số 12 hiện đang có xu hướng như thế nào?

* Ông HOÀNG PHÚC LÂM: Lúc 13 giờ hôm nay, 20-10, bão số 12 ở khoảng 18,3 độ Vĩ Bắc – 115,9 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 460km về phía Đông Đông Bắc. Ngay sau khi vào Biển Đông, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/giờ và có xu hướng mạnh thêm (đạt cấp 11, giật cấp 13 trong 24 giờ tới).

Từ ngày 22-10, khi tiến gần vùng biển phía Tây Bắc của đặc khu Hoàng Sa, bão bắt đầu chuyển hướng dần sang Tây Nam, tốc độ giảm và suy yếu dần trước khi tiến vào đất liền.

Như vậy, có thể thấy bão số 12 di chuyển theo quỹ đạo cong, hướng ban đầu là Tây Tây Bắc - Tây, sau đó chuyển dần xuống Tây Nam khi đến gần khu vực Trung bộ.

* Các kịch bản của bão số 12 có thể tác động vào đất liền Việt Nam như thế nào?

* Theo dự báo mới nhất, bão số 12 có khả năng suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trước khi đổ bộ vào đất liền Đà Nẵng - Quảng Ngãi trong khoảng ngày 23-10 và gây ra gió mạnh trong đất liền khoảng cấp 6, giật cấp 8.

Hoàn lưu bão kết hợp với không khí lạnh và nhiễu động gió Đông sẽ gây mưa rất lớn diện rộng cho các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi.



Lượng mưa phổ biến: Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị và Quảng Ngãi: 200-400mm, có nơi trên 500mm; Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng: 500-700mm, cục bộ có nơi trên 900mm. Mưa lớn kéo dài có thể gây lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt sâu ở vùng trũng thấp và đô thị.

Đây là kịch bản chính được nhận định: bão tuy suy yếu nhanh sau khi vào bờ nhưng hoàn lưu kết hợp không khí lạnh sẽ gây mưa – lũ trên diện rộng và kéo dài đến hết tháng 10.

Ảnh vệ tinh tâm bão số 12 vào hồi 16 giờ 26 phút ngày 20-10. Nguồn: Z.E

* Khi cơn bão gặp không khí lạnh sẽ bị ảnh hưởng về quỹ đạo và cường độ như thế nào?

* Không khí lạnh từ phía Bắc tràn xuống Biển Đông trong thời điểm bão di chuyển gần bờ (đất liền Trung bộ) sẽ tác động mạnh đến hướng và cường độ của bão.

Cụ thể, luồng không khí lạnh làm cho bão chuyển hướng lệch dần xuống phía Tây Nam và suy yếu nhanh khi tiến gần đất liền. Tuy nhiên, sự tương tác giữa hoàn lưu bão, không khí lạnh và gió Đông lại khiến mưa tăng mạnh trên diện rộng khu vực Trung bộ.

Nói cách khác, không khí lạnh giảm sức gió của bão nhưng lại làm tăng nguy cơ mưa lũ, đặc biệt tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi.

PHÚC HẬU