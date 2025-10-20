Ứng phó hoàn lưu bão số 12: Tùy tình hình mưa lũ, địa phương có thể cho học sinh nghỉ học

Tâm bão số 12 lúc 16 giờ ngày 20-10

Chiều nay, 20-10, Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã ban hành công điện yêu cầu các bộ, ngành và 5 địa phương từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi khẩn trương chủ động triển khai các biện pháp ứng phó mưa lớn, nguy cơ lũ, ngập lụt, sạt lở đất và lũ quét do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12 kết hợp không khí lạnh gây ra.

Công điện nêu rõ, theo dự báo của cơ quan khí tượng, từ đêm 22 đến ngày 26-10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện đợt mưa rất lớn diện rộng. Trong đó, khu vực Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng có tổng lượng mưa phổ biến 500-700mm, cục bộ có nơi trên 900mm; các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị và Quảng Ngãi có lượng mưa phổ biến 200-400mm, nơi cao nhất trên 500mm.

Cùng với mưa là nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập sâu tại vùng trũng thấp và đô thị. Lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có thể lên mức báo động 3 và vượt báo động 3, cấp độ rủi ro thiên tai được xác định ở cấp 3.

Vì vậy, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu các tỉnh, thành phố và bộ, ngành liên quan theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết, kịp thời thông tin đến chính quyền cơ sở và người dân để chủ động phòng tránh. Các địa phương cần rà soát, kiểm tra, sơ tán người dân tại khu vực ven sông, suối, vùng trũng thấp, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, nhu yếu phẩm theo phương châm “4 tại chỗ” để sẵn sàng ứng phó khi mưa lũ kéo dài; bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát giao thông, hướng dẫn người dân không đi qua khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, các điểm có nguy cơ sạt lở; bảo đảm giao thông thông suốt trên các trục đường chính; kiểm tra và triển khai biện pháp đảm bảo an toàn cho các công trình xung yếu, công trình đang thi công, hầm mỏ, khu công nghiệp, khu dân cư...

Cũng theo công điện, tùy theo thực tế, địa phương quyết định cho học sinh nghỉ học khi xảy ra mưa lũ lớn. Các bộ, ngành theo chức năng được giao cần phối hợp chặt chẽ với địa phương trong công tác chỉ đạo ứng phó mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan báo chí tăng cường tuyên truyền, phổ biến thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai để người dân chủ động phòng tránh.

Cập nhật đến 16 giờ từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, vị trí tâm bão số 12 đã ở vào khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc - 115,3 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 380km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-102km/giờ), giật cấp 12. Bão đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/giờ.

PHÚC HẬU