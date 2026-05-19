Hơn 1 triệu doanh nghiệp nhỏ và vừa được tiếp sức để tăng tốc phát triển

Ngày 19-5, tại Hội thảo kỹ thuật tham vấn hoàn thiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa do Bộ Tài chính tổ chức, nhiều ý kiến của doanh nghiệp cho rằng, cần sớm tháo gỡ các điểm nghẽn về vốn, thủ tục và chi phí tuân thủ để giúp doanh nghiệp tăng sức cạnh tranh và chống chịu tốt hơn trước biến động thị trường.

Đại diện Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đề xuất giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển. Ảnh: MINH XUÂN

Phát biểu tại hội thảo, bà Trịnh Thị Hương, Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và Kinh tế tập thể (Bộ Tài chính), cho biết, hiện Việt Nam có hơn 1 triệu doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó khoảng 98% là doanh nghiệp nhỏ và vừa, riêng doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ chiếm gần 70%. Đây là khu vực giữ vai trò quan trọng trong tạo việc làm, duy trì sinh kế cho người lao động và đóng góp lớn cho tăng trưởng kinh tế.

Tuy nhiên, khu vực này vẫn đang đối mặt nhiều khó khăn như hạn chế tiếp cận vốn, công nghệ và lao động có kỹ năng; năng suất thấp; khả năng đáp ứng tiêu chuẩn thị trường còn hạn chế. Đáng chú ý, số doanh nghiệp tiếp cận được các quỹ hỗ trợ hay quỹ bảo lãnh tín dụng hiện vẫn rất thấp, chưa tới 1% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động.

Đại diện Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đề xuất các định hướng ưu tiên trong xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong đó, cần thúc đẩy năng suất song hành với cải thiện điều kiện làm việc; hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ các quy định về lao động và an toàn vệ sinh lao động; thúc đẩy chính thức hóa khu vực hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ; mở rộng hỗ trợ đến phụ nữ, thanh niên, lao động di cư và người khuyết tật.

Cũng theo ILO, chuyển đổi số sẽ mở thêm cơ hội cho doanh nghiệp mở rộng thị trường, nâng cao hiệu quả quản trị và tham gia sâu hơn vào nền kinh tế số. Do vậy, kỳ vọng việc sửa đổi chính sách lần này sẽ giúp nâng cao năng lực cạnh tranh, giữ việc làm và tăng sức chống chịu của doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh mới.

Ghi nhận ý kiến từ cộng đồng doanh nghiệp, bà Trịnh Thị Hương cho biết, Bộ Tài chính đang sửa đổi Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo hướng toàn diện. Theo đó, đề xuất nhiều cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu và mở rộng đầu tư ra nước ngoài, từ hỗ trợ tài chính, công nghệ đến phát triển thương hiệu. Trong đó, các khoản chi cho xây dựng thương hiệu, chuẩn hóa tiêu chuẩn quốc tế và phát triển bền vững có thể được tính vào chi phí được trừ với mức tối đa 200% khi xác định thu nhập chịu thuế. Dự thảo cũng bổ sung các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo; hỗ trợ nhà khoa học, chuyên gia làm việc tại doanh nghiệp; hỗ trợ chi phí đào tạo, tư vấn pháp lý, chuyển đổi số và nâng cao năng lực quản trị. Đáng chú ý, với các gói thầu đầu tư công quy mô nhỏ khoảng 200 triệu đồng, dự thảo đề xuất ưu tiên dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia.

MINH XUÂN