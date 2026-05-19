Bộ Công thương yêu cầu giám sát, triển khai xăng E10 từ ngày 1-6

Ngày 19-5, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) có văn bản gửi các sở công thương tại 34 tỉnh và thành phố về việc giám sát, kiểm tra và triển khai xăng sinh học E10.

Từ 1-6, bắt buộc bán đại trà xăng E10. Ảnh: CTV

Theo văn bản, việc triển khai nhằm thực hiện lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam theo Thông tư 50/2025/TT-BCT ngày 7-11-2025 của Bộ Công thương.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đề nghị các sở công thương phối hợp triển khai các nội dung để bảo đảm lộ trình xăng sinh học E10 được thực hiện đồng bộ, hiệu quả, tránh chậm trễ hoặc gián đoạn nguồn cung gây ảnh hưởng đến thị trường.

Bộ Công thương đề nghị từ nay đến ngày 31-5-2026, các địa phương tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành lộ trình chuyển đổi sang xăng E10 của doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, phổ biến rộng rãi về tính an toàn, lợi ích của xăng sinh học E10 để tạo sự đồng thuận của người tiêu dùng.

Các địa phương cũng nhắc nhở, giám sát chặt chẽ các cửa hàng bán lẻ xăng dầu khẩn trương hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, bồn bể, trụ bơm để chuyển đổi sang kinh doanh xăng sinh học E10 theo đúng lộ trình.

Bộ Công thương yêu cầu các cửa hàng bán lẻ xăng dầu chuyển đổi sang xăng sinh học E10 kể từ ngày 1-6-2026, không để xảy ra tình trạng trì hoãn hoặc gián đoạn nguồn cung.

Kể từ ngày 1-6, lực lượng quản lý thị trường sẽ phối hợp với các lực lượng chức năng giám sát, kiểm tra các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn, xử lý các hành vi kinh doanh xăng không đúng chủng loại theo lộ trình, găm hàng, tạo khan hiếm nguồn cung, tự ý ngừng bán hàng không có lý do chính đáng hoặc vi phạm quy định về giá và chủng loại xăng dầu tại vòi bơm.

Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, cũng yêu cầu lực lượng quản lý thị trường các cấp, công chức phụ trách địa bàn chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng cửa hàng bán lẻ xăng dầu không chấp hành lộ trình chuyển đổi, hoặc để xảy ra vi phạm nghiêm trọng, điểm nóng về gian lận, mất ổn định thị trường xăng dầu mà không kịp thời phát hiện, xử lý.

PHÚC VĂN