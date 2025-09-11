Công nghệ phát hiện hạt nhựa nano chi phí thấp

Nhóm nghiên cứu của Trường Đại học Melbourne (Australia) và Đại học Stuttgart (Đức) đã phát triển một thiết bị sàng lọc quang học (optical sieve) có thể phát hiện, phân loại và đếm các hạt nhựa nano độc hại trong môi trường thực tế với chi phí thấp, gọn nhẹ và hiệu quả cao.

Hình ảnh mô tả hoạt động của thiết bị. Ảnh: PHYS.ORG

Theo đó, thiết bị sàng lọc quang học mới là một vi mạch làm từ gallium arsenide, chứa các khoang nhỏ có kích thước khác nhau. Khi đổ chất lỏng chứa nhựa nano lên bề mặt thiết bị, mỗi hạt nhựa sẽ bị giữ lại trong khoang có kích thước tương ứng, cho phép phân loại chúng theo đường kính nhỏ đến mức 200 nanomet. Việc phát hiện và đếm các hạt này có thể thực hiện chỉ bằng một kính hiển vi quang học và một camera cơ bản, thông qua việc quan sát sự thay đổi màu sắc do các hạt gây ra.

Phó Giáo sư Brad Clarke (Đại học Melbourne), đồng tác giả nghiên cứu, nhấn mạnh việc nắm bắt được số lượng và sự phân bố kích thước của các hạt nhựa nano là yếu tố then chốt để đánh giá tác động của chúng đối với sức khỏe toàn cầu, hệ sinh thái dưới nước và đất đai. Phương pháp này đã được thử nghiệm thành công trên mẫu nước hồ có pha nhựa nano. Các nhà nghiên cứu đang lên kế hoạch mở rộng thử nghiệm sang mẫu máu và các loại mẫu sinh học khác.

MINH CHÂU