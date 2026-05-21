Hơn 350 thương hiệu nổi tiếng “đổ bộ” Nha Trang

Chương trình do Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa phối hợp Công ty TNHH TM-DV Bigbang Hàng Hiệu thực hiện, diễn ra từ ngày 27 đến 31-5 (9 giờ đến 22 giờ hàng ngày) tại khách sạn Mường Thanh Luxury Nha Trang, số 60 đường Trần Phú, phường Nha Trang.

Nha Trang Mega Sale có hơn 120 gian hàng với hơn 350 thương hiệu trong và ngoài nước thuộc ngành hàng thời trang, mỹ phẩm, nước hoa, đồng hồ, thể thao, đồ gia dụng, chăm sóc sức khỏe... Đây là lần đầu tiên Nha Trang có chương trình khuyến mại hàng hiệu quy mô lớn, các thương hiệu tham gia sẽ triển khai nhiều chương trình ưu đãi với mức giảm giá 10-80%.

Quang cảnh họp báo. Ảnh: HIẾU GIANG

Ông Huỳnh Tấn Hải, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa cho biết, đây là hoạt động xúc tiến thương mại, kích cầu tiêu dùng trong bối cảnh địa phương bước vào mùa du lịch biển sôi động, hướng đến mục tiêu tăng cường kết nối cung - cầu, hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Nha Trang Mega Sale 2026 được định hướng là hoạt động kết hợp giữa mua sắm và du lịch, phù hợp xu hướng phát triển dịch vụ tại đô thị du lịch lớn. Ngoài phục vụ người dân địa phương, chương trình còn hướng đến nhóm khách du lịch trong nước và quốc tế đang tham quan, nghỉ dưỡng tại Nha Trang - Khánh Hòa.

Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các đơn vị tham gia thực hiện nghiêm quy định về hoạt động thương mại và khuyến mại; công khai thông tin về giá bán, mức giảm giá, nguồn gốc hàng hóa và chất lượng sản phẩm nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Trong thời gian diễn ra chương trình, lực lượng quản lý thị trường sẽ thường xuyên kiểm tra, giám sát để bảo đảm môi trường mua sắm minh bạch, an toàn và văn minh.

HIẾU GIANG