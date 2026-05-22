VN-Index mất thêm gần 20 điểm trong phiên giao dịch cuối tuần

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch cuối tuần ngày 22-5 tiếp tục giảm mạnh. 10 mã Blue-chips gồm VHM, VIC, VRE, VCB, BID, GAS, BSR, GVR, GEE và GEX đã khiến VN-Index mất gần 18 điểm trong tổng mức giảm gần 20 điểm của toàn thị trường.

Hầu hết các nhóm ngành đều có sự phân hóa. Cụ thể, nhóm cổ phiếu tài chính có nhóm chứng khoán đồng loạt tăng: VND tăng trần, SSI tăng 1,66%, SHS tăng 3,15%, VCI tăng 1,63%, TCX tăng 1,59%, MBS tăng 2,07%, CTS tăng 3,11%... Trong khi đó nhóm ngân hàng đồng loạt giảm: VCB giảm 2,16%, BID giảm 1,83%, VIB giảm 1,26%; SHB, MBB, TCB, VPB, CTG, TPB, MSB giảm gần 1%.

Tương tự, nhóm bất động sản cũng phân hoá nhưng sắc đỏ nhiều hơn: VHM giảm 3,75%, VIC giảm 1,01%, VRE giảm 3,35%, IDC giảm 1,36%, PDR giảm 1,56%, VPI giảm 1,33%; DIG, KDH, KBC, VSC, BCM giảm gần 1%. Ngược lại, NVL tăng 1,31%, DXG tăng 1,37%, IJC tăng 1,25%, CEO tăng 1,83%; NLG và TCH tăng gần 1%.

Các nhóm cổ phiếu khác như công nghiệp, dầu khí, tiêu dùng cũng phân hóa mạnh nhưng sắc đỏ cũng chiếm ưu thế. Nhiều cổ phiếu trong các nhóm này giảm sâu: GEX giảm 6,29%, GEE giảm 4,14%, TV2 giảm 4,54%; BSR giảm 3,26%, PVD giảm 3,66%, PLX giảm 2,33%...

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index giảm 19,76 điểm (1,04%) còn 1.877,13 điểm với 177 mã giảm, 133 mã tăng và 52 mã đứng giá. Ngược lại, chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index tiếp tục tăng 3,14 điểm (1,19%) lên 267,51 điểm với 55 mã tăng, 78 mã giảm và 63 mã đứng giá. Thanh khoản cải thiện nhưng vẫn ở mức thấp, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE chỉ hơn 22.300 tỷ đồng, tăng khoảng 300 tỷ đồng so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản gần 23.700 tỷ đồng.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh trên sàn HOSE với tổng giá trị bán ròng gần 2.518 tỷ đồng. Trong đó, MSB bị bán ròng đến hơn 1.474 tỷ đồng, tiếp đến là VIC hơn 247 tỷ đồng và HPG hơn 234 tỷ đồng.

