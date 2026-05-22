Phát triển bền vững là “Giấy thông hành” giúp doanh nghiệp đi xa

Ngày 22-5, tại TPHCM, Chương trình đánh giá, công bố Doanh nghiệp (DN) bền vững tại Việt Nam năm 2026 (CSI 2026) đã chính thức phát động. Chương trình được Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), với hạt nhân là Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam, chủ trì tổ chức.

Đại diện ban tổ chức cho biết, điểm mới của CSI 2026 là định hướng mở rộng và khuyến khích sự tham gia của các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ (DNNVSN), bên cạnh các DN có quy mô vừa và lớn. Chương trình tiếp tục duy trì phiên bản Bộ chỉ số DN bền vững (CSI) dành riêng cho DNNVSN với cách tiếp cận tinh gọn, dễ áp dụng hơn nhưng vẫn đảm bảo các nguyên tắc cốt lõi của quản trị bền vững.

Ngoài ra, trong phiên bản CSI 2026 cũng bổ sung riêng một phần về “Thực hiện cam kết phát triển bền vững”, yêu cầu các DN vừa và lớn cung cấp, diễn giải thông tin để làm rõ những cam kết, các nỗ lực hành động và kết quả triển khai những cam kết, mục tiêu phát triển bền vững của DN…

Tại chương trình, nhiều ý kiến cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, phát triển bền vững được xem là “Giấy thông hành” quan trọng giúp các DN đi xa, bay cao. Theo ông Phạm Thiện, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH DKSH Việt Nam, công ty phát triển bền vững không chỉ là mục tiêu mà là yếu tố chiến lược giúp tăng cường sự liên tục trong kinh doanh của chúng tôi và tạo ra giá trị lâu dài cho các bên liên quan.

Theo ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch VCCI, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình CSI 2026, phát triển bền vững đang là xu hướng tất yếu, yêu cầu các DN phải nỗ lực thực hiện. Đồng hành cùng DN, CSI tiếp tục được xây dựng theo nguyên tắc đơn giản về hình thức, dễ hiểu về nội dung, dễ áp dụng trong thực tiễn. Đồng thời, CSI cũng liên tục được rà soát, điều chỉnh để phù hợp hơn với bối cảnh kinh tế - xã hội và trình độ phát triển của DN Việt Nam. Có thể nói, CSI hiện nay đã trở thành một “Bộ chỉ số quản trị công ty bền vững made-in Việt Nam tiêu biểu”, vừa tiệm cận các thông lệ quốc tế, vừa phù hợp với điều kiện thực tiễn trong nước.

Bộ chỉ số CSI là bộ chỉ số đầu tiên của Việt Nam đánh giá tính bền vững của DN. Bộ chỉ số CSI được xây dựng và phát triển trên nền tảng bốn yếu tố trụ cột: Kinh tế - Môi trường – Xã hội – Quản trị, có tham khảo các khung tiêu chuẩn quốc tế của GRI, ISSB, TCFD, CSR, UNGPs… và được điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn tại Việt Nam. Trải qua 10 kỳ tổ chức, Chương trình đã thu hút hơn 4.500 lượt DN trực tiếp tham gia và có hơn 10.000 lượt DN tham khảo Bộ chỉ số CSI để làm công cụ tự đánh giá và định hướng xây dựng chiến lược sản xuất, kinh doanh theo hướng bền vững.

