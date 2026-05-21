Cổ phiếu Blue-chips giảm sâu, VN-Index đánh mất mốc 1.900 điểm

Không còn lực bắt đáy mạnh như phiên trước, dù đã thu hẹp đáng kể đà giảm so với mức thấp nhất trong phiên nhưng VN-Index đã không còn giữ được mốc 1.900 điểm.

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 21-5 tiếp tục "rung lắc" mạnh quanh mốc kháng cự 1.900 điểm. VN-Index trong phiên sáng có thời điểm vọt lên hơn 1.922 điểm nhưng nhanh chóng đảo chiều, lùi về sát 1.887 điểm trước khi phục hồi và chốt phiên tại 1.896,89 điểm. Biên độ dao động trong phiên lên tới khoảng 35 điểm, cho thấy áp lực chốt lời vẫn ở mức cao.

Nhóm Blue-chips giảm mạnh gây áp lực lên chỉ số, trong đó chỉ riêng cổ phiếu VIC giảm 3,5% đã lấy của VN-Index gần 13 điểm trong tổng số hơn 16 điểm giảm. Bên cạnh đó, nhiều mã vốn hóa lớn khác cũng kéo thị trường đi xuống đó là: GAS giảm 2,7%, GVR giảm 3,7%, BSR giảm 3,5%...

Về cơ cấu các nhóm ngành, nhóm cổ phiếu tài chính (ngân hàng, chứng khoán) có sự phân hóa: LPB tăng 1,72%, VPB tăng 1,12%, VIB tăng 1,27%; VIX tăng 1,6%; VCB, HDB, SHB, MSB, MBB, TPB tăng gần 1%. Ngược lại, STB giảm 1,12%, HCM giảm 2,36%, VCI giảm 1,4%, ORS giảm 1,5%; TCB, CTG, BID, SHS, MBS giảm gần 1%.

Trong khi đó, nhóm cổ phiếu bất động sản bị bán mạnh nên chìm trong sắc đỏ: VIC giảm 3,53%, NVL giảm 3,77%, VRE giảm 2,09%, DXG giảm 2,35%, CEO giảm 1,8%, DIG giảm 1,81%, PDR giảm 2,13%, NLG giảm 1,06%...

Nhóm cổ phiếu dầu khí cũng đồng loạt quay đầu giảm: BSR giảm 3,46%, PLX giảm 2,05%, PVT giảm 2,74%, PVS giảm 1,84%, PVD giảm 1,55%...

Ngoài ra, nhóm cổ phiếu công nghiệp, công nghệ thông tin cũng nghiêng về sắc đỏ. Trong đó nhiều cổ phiếu lớn giảm mạnh: GEE giảm 3,73%, GEX giảm 2,78%; FPT giảm 1,54%...

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index giảm 16,34 điểm (0,85%) còn 1.896,89 điểm với 152 mã giảm, 144 mã tăng và 65 mã đứng giá. Ngược lại, chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index tăng 3,04 điểm (1,16%) lên 264,37 điểm với 66 mã tăng, 62 mã giảm và 64 mã đứng giá. Do lực cầu yếu nên thanh khoản giảm mạnh, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE chỉ hơn 22.000 tỷ đồng, giảm 9.800 tỷ đồng so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản cũng chưa đến 23.000 tỷ đồng, giảm 10.400 tỷ đồng so với phiên trước.

Khối ngoại cũng đã đảo chiều bán ròng trên sàn HOSE gần 1.017 tỷ đồng sau 2 phiên mua ròng trước đó. Top 3 cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất là VIC hơn 517 tỷ đồng, FPT hơn 316 tỷ đồng và MBB hơn 174 tỷ đồng.

