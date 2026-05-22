Xuất khẩu sang Singapore tăng mạnh ở nhóm hàng công nghệ

Ngày 22-5, ông Cao Xuân Thắng, Tham tán thương mại Việt Nam tại Singapore, cho biết xuất khẩu của Việt Nam sang Singapore tiếp tục tăng tích cực trong những tháng đầu năm 2026, nổi bật ở các nhóm hàng công nghệ, điện tử và công nghiệp chế biến có giá trị gia tăng cao.

Số liệu từ Cơ quan Quản lý doanh nghiệp Singapore cho thấy, tổng kim ngạch thương mại song phương từ đầu năm 2026 đến nay đã đạt khoảng 18,8 tỷ SGD, tăng 43,7% so với cùng kỳ năm trước. Việt Nam tiếp tục duy trì vị trí đối tác thương mại lớn thứ 10 của Singapore. Nếu chỉ tính hàng hóa có xuất xứ nội địa của Việt Nam và Singapore, Việt Nam đang xuất siêu hơn 4,18 tỷ USD sang thị trường này.

Hàng hóa xuất nhập khẩu tại cảng. Ảnh: THÀNH HUY

Đáng chú ý, cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam sang Singapore đang chuyển dịch mạnh sang các nhóm hàng công nghệ và công nghiệp hỗ trợ. Trong đó, nhóm máy móc, thiết bị điện và linh kiện (HS85) đạt khoảng 4,4 tỷ SGD, tăng tới 149,2% so với cùng kỳ và chiếm gần 52% tổng giá trị Singapore nhập khẩu từ Việt Nam. Bên cạnh đó, nhóm máy móc, thiết bị cơ khí và phụ tùng (HS84) đạt gần 3 tỷ SGD, tăng hơn 243%; nhóm nhiên liệu và sản phẩm dầu khí tăng trên 302%. Một số nhóm hàng khác như giấy và sản phẩm giấy, dệt may, đồ uống cũng ghi nhận mức tăng trưởng tích cực.

Theo ông Cao Xuân Thắng, hiện doanh nghiệp Việt Nam đang tham gia ngày càng sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực, đặc biệt trong các lĩnh vực điện tử, cơ khí và công nghiệp hỗ trợ. Đồng thời, nhiều nhóm hàng xuất khẩu hiện có tỷ lệ nội địa hóa ngày càng cao, góp phần gia tăng giá trị xuất khẩu thực chất và cải thiện cán cân thương mại.

ÁI VÂN