Tạm giữ gần 2.000 sản phẩm thời trang nghi giả mạo thương hiệu

Kiểm tra đột xuất 1 cửa hàng thời trang tại xã Đan Phượng, TP Hà Nội, lực lượng chức năng phát hiện gần 2.000 sản phẩm có dấu hiệu giả mạo nhiều nhãn hiệu nổi tiếng. Theo giá niêm yết, lô hàng ước trị giá hơn 1,7 tỷ đồng.

Sáng nay, 22-5, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cho biết, cơ quan chức năng vừa kiểm tra đột xuất cửa hàng thời trang của Công ty TNHH Nhật Phương Linh tại phố Tây Sơn, xã Đan Phượng, TP Hà Nội.

Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở kinh doanh của Công ty TNHH Nhật Phương Linh. Ảnh: C ơ quan chức năng cung cấp

Tại thời điểm kiểm tra, cửa hàng bày bán nhiều sản phẩm thời trang như túi xách, ví da, dây lưng, quần áo, giày dép, ba lô, kính mắt mang các nhãn hiệu quốc tế.

Theo cơ quan chức năng, Công ty TNHH Nhật Phương Linh do bà B.T.Q. làm giám đốc, hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Đại diện doanh nghiệp xuất trình một số hóa đơn giá trị gia tăng đối với một số mặt hàng đang kinh doanh.

Qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng phát hiện nhiều sản phẩm nghi giả mạo được trưng bày trên kệ và chứa trong kho phía sau cửa hàng.

Cơ quan chức năng kiểm đếm được gần 2.000 sản phẩm, trị giá ước tính hơn 1,7 tỷ đồng

Sau 2 ngày kiểm đếm, đoàn kiểm tra xác định có 60 loại hàng hóa với gần 2.000 sản phẩm không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Các sản phẩm tại cơ sở này có dấu hiệu giả mạo nhiều nhãn hiệu đã được bảo hộ tại Việt Nam như GUCCI, Louis Vuitton, Burberry, Dolce&Gabbana, Dior, Hermès và Fendi.

Các sản phẩm trưng bày, kinh doanh đang chờ chủ thể quyền sở hữu xác minh thật - giả

Theo giá niêm yết, tổng trị giá lô hàng ước hơn 1,7 tỷ đồng. Lực lượng chức năng đã lấy mẫu sản phẩm để gửi các đơn vị nắm quyền sở hữu nhãn hiệu xác định thật - giả.

Chiều 21-5, đoàn kiểm tra đã lập biên bản tạm giữ, niêm phong toàn bộ số hàng hóa có dấu hiệu vi phạm và vận chuyển về kho tang vật để tiếp tục xác minh, xử lý.

Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, đợt kiểm tra này nằm trong đợt cao điểm thực hiện Công điện số 38 của Chính phủ về đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

PHÚC VĂN