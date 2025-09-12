Tạo điều kiện cho nhà đầu tư nước ngoài tham gia thị trường chứng khoán

Ngày 12-9, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông tin, Chính phủ ban hành Nghị định 245/2025/NĐ-CP (ngày 11-9-2025) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP, để quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật số 56/2024/QH15 và giải quyết các vướng mắc thực tiễn trong vận hành thị trường chứng khoán.

Ảnh minh họa

Theo đó, Nghị định 245/2025/NĐ-CP sửa đổi 89 điều và bãi bỏ nội dung liên quan một số khoản, điểm tại 22 điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

Nghị định 245/2025/NĐ-CP đã sửa đổi thuật ngữ “cơ cấu lại doanh nghiệp” để đảm bảo rõ ràng, thuận lợi, thống nhất trong áp dụng pháp luật khi doanh nghiệp thực hiện chào bán, phát hành chứng khoán, cũng như đề nghị sở giao dịch chứng khoán xem xét việc tiếp tục niêm yết khi có các hoạt động ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất, kinh doanh hoặc quản trị công ty.

Các chỉ tiêu như “tổng giá trị tài sản” để xác định một giao dịch là giao dịch cơ cấu lại doanh nghiệp (giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên) cũng được làm rõ, căn cứ trên báo cáo tài chính (BCTC) đã kiểm toán. Trường hợp doanh nghiệp có đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân, căn cứ trên BCTC tổng hợp; trường hợp doanh nghiệp là công ty mẹ, căn cứ trên chỉ tiêu “tổng giá trị tài sản” có giá trị thấp hơn trên BCTC riêng của công ty mẹ và BCTC hợp nhất.

Một thay đổi đáng chú ý là nghị định nâng cao trách nhiệm của các công ty chứng khoán khi tham gia tư vấn hồ sơ chào bán, phát hành, niêm yết. Nghị định cũng thống nhất quy trình nộp và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, cho phép sử dụng tài khoản định danh điện tử. Đây là bước chuyển nhằm số hóa dịch vụ công trong lĩnh vực chứng khoán.

Nghị định mới quy định, tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán, phát hành chứng khoán, niêm yết, đăng ký giao dịch chứng khoán phải trực tiếp thực hiện các hoạt động tư vấn hồ sơ. Đối với hoạt động chào bán và phát hành, bổ sung trách nhiệm báo cáo và công bố thông tin về việc sử dụng vốn, báo cáo định kỳ 6 tháng kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, ngày kết thúc đợt phát hành cho đến khi giải ngân hết số tiền đã huy động và trình báo cáo sử dụng vốn đã kiểm toán tại đại hội cổ đông thường niên.

Đối với hoạt động chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), hồ sơ chào bán phải có báo cáo về vốn điều lệ đã góp, được kiểm toán độc lập. Sau khi IPO đồng thời với niêm yết, doanh nghiệp được rút ngắn thời gian đưa cổ phiếu lên sàn còn 30 ngày thay vì 90 ngày như trước, giúp bảo vệ tốt hơn quyền lợi nhà đầu tư và tăng sức hút của đợt phát hành.

Với trái phiếu, điều kiện chào bán ra công chúng được siết chặt hơn. Các tổ chức phát hành hoặc trái phiếu doanh nghiệp đăng ký chào bán phải xếp hạng tín nhiệm, ngoại trừ trường hợp trái phiếu phát hành của tổ chức tín dụng hoặc trái phiếu được tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức tài chính ở nước ngoài, tổ chức tài chính quốc tế bảo lãnh thanh toán toàn bộ gốc và lãi trái phiếu.

Nghị định cũng chú trọng tháo gỡ rào cản cho nhà đầu tư nước ngoài. Trong đó, thủ tục công nhận tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được điều chỉnh để phù hợp với giấy tờ pháp lý của nước ngoài, tạo thuận lợi khi tham gia các đợt phát hành riêng lẻ. Quyền lợi cổ đông ngoại cũng được bảo đảm rõ ràng hơn.

LƯU THỦY