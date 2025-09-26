Tiếp nối thành công của Triển lãm thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc", Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện về việc tổ chức Hội chợ mùa Thu năm 2025.

Chính phủ chỉ đạo tổ chức Hội chợ mùa Thu 2025 từ 20-10 đến 5-11 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam

Thủ tướng giao Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với Bộ VH-TT-DL, Tập đoàn Vingroup, Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) và các bộ, ngành, địa phương, đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức Hội chợ mùa Thu năm 2025 trong tháng 10.

Hội chợ nhằm tạo kênh thúc đẩy xúc tiến thương mại, đầu tư, tiêu dùng, kết nối kinh tế, kết nối thương mại, hàng hóa, công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, thúc đẩy hoạt động sản xuất trong nước và hoạt động xuất, nhập khẩu.

Hội chợ diễn ra tại VEC dự kiến từ ngày 20-10 đến 5-11.

Thủ tướng giao Bộ Công thương chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các điều kiện để tổ chức Hội chợ trên toàn bộ không gian tại VEC, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, an ninh, an toàn. Cùng với đó, tổ chức các hoạt động kết nối giao dịch thương mại cho các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư tham gia hội chợ với các đối tác trong nước và quốc tế; khuyến khích các doanh nghiệp tích cực giới thiệu, bán sản phẩm, dịch vụ, công nghệ tới người tiêu dùng thông qua Hội chợ.

Bộ VH-TT-DL tổ chức không gian và các hoạt động văn hóa, thương mại hóa các sản phẩm văn hóa, quảng bá văn hóa ẩm thực, áo dài truyền thống, du lịch, các chương trình thúc đẩy công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí và tổ chức các sự kiện văn hóa khác trong thời gian tổ chức hội chợ.

UBND TP Hà Nội phối hợp với Bộ Công thương, Tập đoàn Vingroup bố trí và tăng cường các tuyến phương tiện công cộng phục vụ hoạt động vận tải, đưa, đón khách tham quan Hội chợ; khẩn trương nghiên cứu mở rộng các đoạn, tuyến giao thông kết nối với VEC.

Các tập đoàn, tổng công ty nhà nước ở trung ương và địa phương tích cực, chủ động tham gia hội chợ, xem xét, lựa chọn các mặt hàng đặc sắc, tiêu biểu để quảng bá sản phẩm, dịch vụ, thương hiệu, nâng cao xúc tiến thương mại, đầu tư.

LÂM NGUYÊN