Hơn 2.500 hội viên tham gia Hội Chữ thập đỏ xã Phú Giáo

Ngày 21-10, xã Phú Giáo (TPHCM) công bố và trao quyết định thành lập Hội Chữ thập đỏ xã với 2.524 hội viên.

Tại hội nghị đã công bố quyết định công nhận Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Thường trực và Ban Kiểm tra lâm thời Hội Chữ thập đỏ xã Phú Giáo gồm 27 đồng chí.

Chuẩn y bà Nguyễn Thị Quỳnh, Chuyên viên Văn phòng HĐND – UBND xã giữ chức Chủ tịch Hội; ông Nguyễn Đức Thành, Chuyên viên Văn phòng HĐND – UBND xã giữ chức Phó Chủ tịch Hội.

Hội Chữ thập đỏ xã Phú Giáo được thành lập trên cơ sở hợp nhất các đơn vị, gồm: Hội Chữ thập đỏ xã An Bình, thị trấn Phước Vĩnh và ấp Đồng Tâm, Gia Biện của xã Tam Lập (trước đây).

Ông Vũ Văn Hùng, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TPHCM cùng lãnh đạo địa phương trao quyết định thành lập Hội Chữ thập đỏ xã Phú Giáo

Hiện nay, hội có 33 Chi hội với tổng số 2.524 hội viên đang sinh hoạt.

Việc thành lập hội là dấu mốc quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động nhân đạo tại địa phương, thúc đẩy phong trào Chữ thập đỏ của xã gắn kết với hệ thống Hội Chữ thập đỏ TPHCM.

VĂN CHÂU