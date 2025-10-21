Xã hội

Hơn 2.500 hội viên tham gia Hội Chữ thập đỏ xã Phú Giáo

SGGPO

Ngày 21-10, xã Phú Giáo (TPHCM) công bố và trao quyết định thành lập Hội Chữ thập đỏ xã với 2.524 hội viên.

Tại hội nghị đã công bố quyết định công nhận Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Thường trực và Ban Kiểm tra lâm thời Hội Chữ thập đỏ xã Phú Giáo gồm 27 đồng chí.

Chuẩn y bà Nguyễn Thị Quỳnh, Chuyên viên Văn phòng HĐND – UBND xã giữ chức Chủ tịch Hội; ông Nguyễn Đức Thành, Chuyên viên Văn phòng HĐND – UBND xã giữ chức Phó Chủ tịch Hội.

Hội Chữ thập đỏ xã Phú Giáo được thành lập trên cơ sở hợp nhất các đơn vị, gồm: Hội Chữ thập đỏ xã An Bình, thị trấn Phước Vĩnh và ấp Đồng Tâm, Gia Biện của xã Tam Lập (trước đây).

Ảnh 6 (21-10).jpg
Ông Vũ Văn Hùng, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TPHCM cùng lãnh đạo địa phương trao quyết định thành lập Hội Chữ thập đỏ xã Phú Giáo

Hiện nay, hội có 33 Chi hội với tổng số 2.524 hội viên đang sinh hoạt.

Việc thành lập hội là dấu mốc quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động nhân đạo tại địa phương, thúc đẩy phong trào Chữ thập đỏ của xã gắn kết với hệ thống Hội Chữ thập đỏ TPHCM.

VĂN CHÂU

Từ khóa

Hội Chữ thập đỏ TPHCM Ấp Đồng Tâm Thị trấn Phước Vĩnh Tam Lập Nguyễn Thị Quỳnh Vũ Văn Hùng Chuẩn y Nguyễn Đức Thành Lâm thời Ban Thường trực

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn