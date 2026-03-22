Hơn 33.000 học sinh tranh tài tại sân chơi toán học

Sáng 22-3, hơn 33.000 học sinh đến từ 16 tỉnh, thành phố trên cả nước đã tham gia Kỳ thi Toán quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2026. Kỳ thi được tổ chức tại 42 điểm thi.

Thí sinh tham dự kỳ thi tại điểm thi Trường song ngữ quốc tế EMASI Vạn Phúc

IKMC là kỳ thi Toán tư duy quốc tế dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 do Quỹ Phát triển giáo dục IEG Foundation tổ chức tại Việt Nam.

Năm nay, kỳ thi đồng loạt diễn ra tại 16 tỉnh, thành phố trên cả nước gồm: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Huế, Tuyên Quang, Phú Thọ, Hưng Yên, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Đồng Nai và Cần Thơ.

Trong đó, Hà Nội là địa phương có số lượng thí sinh tham gia đông nhất với hơn 21.000 thí sinh.

Đề thi có các câu hỏi ở 3 mức độ: dễ - trung bình - khó. Mỗi câu trả lời sai thí sinh bị trừ ¼ số điểm của câu hỏi. Thí sinh không trả lời câu hỏi không bị trừ điểm.

Năm nay là năm thứ 11 kỳ thi được tổ chức tại Việt Nam. Điểm mới của kỳ thi năm nay là mở rộng cơ cấu giải thưởng, bổ sung thêm hai hạng mục mới là Top 40% và Top 50% thí sinh điểm cao nhất của mỗi khối lớp nhằm mang đến nhiều cơ hội vinh danh hơn cho thí sinh.

Ngoài chứng nhận của cuộc thi, phần thưởng dành cho học sinh đạt thành tích cao tại kỳ thi là một suất tham dự Trại hè Toán quốc tế Kangaroo nhằm giúp học sinh có cơ hội giao lưu, học hỏi và trải nghiệm toán học trong môi trường quốc tế, đồng thời có cơ hội gặp gỡ các chuyên gia trong lĩnh vực toán học và STEM.

Kỳ thi thu hút sự tham dự của học sinh từ lớp 1 đến lớp 12

Kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo lần đầu tiên được tổ chức năm 1991 tại Pháp. Hàng năm kỳ thi thu hút hơn 9 triệu thí sinh đến từ 108 quốc gia tham dự. Kỳ thi không nhằm mục đích tuyển chọn học sinh giỏi hay so sánh thành tích giữa các quốc gia mà nhằm lan tỏa say mê học toán cho học sinh trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, kỳ thi diễn ra lần đầu tiên năm 2016 do Quỹ Phát triển Giáo dục IEG Foundation được ủy quyền tổ chức. Đề thi được các chuyên gia Toán học từ 108 nước thành viên thuộc Ủy ban Toán quốc tế Kangaroo (Association Kangourou sans Frontières) biên soạn và áp dụng chung cho toàn thế giới. Tại Việt Nam, đề thi được phiên dịch và cung cấp cho thí sinh dưới dạng song ngữ Anh - Việt. Các câu hỏi được thiết kế phù hợp với từng cấp độ học sinh.

THU TÂM