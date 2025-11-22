“Ước mơ đến trường” được chắp cánh từ những món quà nghĩa tình

Ngày 22-11, chương trình “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo” tiếp tục lan tỏa tại phường Phước Thắng (TPHCM), mang theo nhiều phần quà thiết thực, tiếp sức cho học sinh và người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Thượng tá Nguyễn Văn Thủy, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đoàn Đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 3 thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển trao quà và cờ Tổ quốc cho người dân

Trong chương trình, Đoàn Đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 3 (thuộc Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam) trao 60 phần quà (500 ngàn đồng/phần) cho người dân khó khăn, 10 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó; tặng học bổng đỡ đầu cho một học sinh đến tuổi 18 với mức 9 triệu đồng/năm và hai máy vi tính (10 triệu đồng/bộ) cho UBND phường Phước Thắng.

Đoàn Đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 3 trao học bổng đỡ đầu cho học sinh 18 tuổi với mức 9 triệu đồng/năm

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường Phước Thắng trao xe đạp cho các học sinh khó khăn trên địa bàn

Lực lượng Cảnh sát biển còn tổ chức tuyên truyền về tác hại ma túy, kỹ năng phòng chống ma túy cho học sinh và người dân địa phương, giúp nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ bản thân trước hiểm họa ma túy.

Trao quà, cờ Tổ quốc cho học sinh, người dân phường Phước Thắng

Trước đó, Đoàn Đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 3 còn tặng quà cho 2 cơ sở tôn giáo và 5 gia đình công giáo có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, Hội Chữ thập đỏ Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TPHCM) và Hội Chữ thập đỏ Công ty CP Sài Gòn đã khám bệnh, tư vấn và cấp thuốc miễn phí cho 150 người dân, với kinh phí gần 50 triệu đồng.

Bác sĩ Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TPHCM) khám bệnh miễn phí cho người dân phường Phước Thắng

Những hoạt động đầy tính nhân văn này thể hiện sự đồng hành của lực lượng Cảnh sát biển, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

TRÚC GIANG