“Ước mơ đến trường” được chắp cánh từ những món quà nghĩa tình

Trong chương trình, Đoàn Đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 3 (thuộc Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam) trao 60 phần quà (500 ngàn đồng/phần) cho người dân khó khăn, 10 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó; tặng học bổng đỡ đầu cho một học sinh đến tuổi 18 với mức 9 triệu đồng/năm và hai máy vi tính (10 triệu đồng/bộ) cho UBND phường Phước Thắng.
Lực lượng Cảnh sát biển còn tổ chức tuyên truyền về tác hại ma túy, kỹ năng phòng chống ma túy cho học sinh và người dân địa phương, giúp nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ bản thân trước hiểm họa ma túy.
Trước đó, Đoàn Đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 3 còn tặng quà cho 2 cơ sở tôn giáo và 5 gia đình công giáo có hoàn cảnh khó khăn.
Dịp này, Hội Chữ thập đỏ Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TPHCM) và Hội Chữ thập đỏ Công ty CP Sài Gòn đã khám bệnh, tư vấn và cấp thuốc miễn phí cho 150 người dân, với kinh phí gần 50 triệu đồng.
Những hoạt động đầy tính nhân văn này thể hiện sự đồng hành của lực lượng Cảnh sát biển, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.