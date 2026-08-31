Kinh tế

Ban hành Nghị quyết về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp

SGGPO

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết số 43/2026/QH16 về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp.

Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thuế tại trụ sở Thuế TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thuế tại trụ sở Thuế TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Theo đó, Quốc hội quyết nghị:

Giảm 30% số thuế thu nhập cá nhân phải nộp của kỳ tính thuế năm 2026 và năm 2027 đối với thu nhập từ kinh doanh của cá nhân cư trú có mức doanh thu hằng năm của năm 2026, năm 2027 không quá 10 tỷ đồng.

Giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của kỳ tính thuế năm 2026 và năm 2027 đối với thu nhập của doanh nghiệp, tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam có mức doanh thu hằng năm của năm 2026, năm 2027 không quá 10 tỷ đồng; trừ các doanh nghiệp được hình thành từ việc chia, tách doanh nghiệp sau ngày nghị quyết này có hiệu lực, mà tổng doanh thu hằng năm của năm 2026, năm 2027 của các doanh nghiệp sau chia, tách trên 10 tỷ đồng.

Trường hợp doanh nghiệp đang được ưu đãi thuế theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc các luật, nghị quyết khác của Quốc hội thì số thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm quy định tại khoản này tính trên số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp sau khi đã trừ ưu đãi thuế.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 24-8 và áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2026, năm 2027.

Mời bạn đọc xem toàn văn nghị quyết tại đây.

P.V

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