TPHCM nghiên cứu áp dụng cầu cạn trong các dự án giao thông

TPHCM nghiên cứu đưa giải pháp cầu cạn vào các dự án hạ tầng giao thông từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, ưu tiên những khu vực đất yếu, ngập lụt hoặc chịu tác động của biến đổi khí hậu để nâng cao hiệu quả đầu tư.

Chiều 13-7, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Nguyễn Thanh Thuận cho biết, Sở Xây dựng đang phối hợp với các sở, ngành, UBND các phường, xã, đặc khu và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông triển khai chỉ đạo của Bộ Xây dựng về nghiên cứu sử dụng giải pháp cầu cạn trong đầu tư các dự án hạ tầng giao thông. Việc nghiên cứu nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư và thích ứng với điều kiện tự nhiên của từng khu vực.

TPHCM áp dụng giải pháp cầu cạn trong đầu tư hạ tầng giao thông. Ảnh: QUỐC HÙNG

Sở Xây dựng TPHCM đề nghị các cơ quan được giao chuẩn bị đầu tư và các chủ đầu tư nghiên cứu áp dụng giải pháp cầu cạn ngay từ giai đoạn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư hoặc đề xuất dự án đối với các công trình đường bộ cao tốc và hạ tầng giao thông trong giai đoạn 2026-2030 cũng như các năm tiếp theo.

Các đơn vị tư vấn được yêu cầu tính toán, lựa chọn phương án thiết kế phù hợp với điều kiện thực tế của từng khu vực. Trong đó, ưu tiên nghiên cứu giải pháp cầu cạn tại các đoạn có nền đất yếu, khu vực đào sâu, đắp cao hoặc những nơi chịu tác động của biến đổi khí hậu và nguy cơ nước biển dâng. Giải pháp này nhằm bảo đảm tính ổn định lâu dài của công trình, nâng cao khả năng thích ứng với điều kiện tự nhiên, đồng thời giảm chi phí duy tu, bảo trì trong quá trình khai thác.

Theo Sở Xây dựng, đối với từng dự án cụ thể, các chủ đầu tư cần so sánh toàn diện các phương án thiết kế trên các tiêu chí như nguồn vật liệu, tiến độ thực hiện, tính ổn định, độ bền công trình và hiệu quả đầu tư trong suốt vòng đời dự án. Việc lựa chọn giải pháp kỹ thuật phải bảo đảm tính khả thi, hiệu quả kinh tế - kỹ thuật, đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững về kinh tế, xã hội và môi trường.

TPHCM nghiên cứu áp dụng cầu cạn trong các dự án giao thông

Sở Xây dựng cũng nhấn mạnh, việc đánh giá hiệu quả đầu tư phải được thực hiện xuyên suốt từ giai đoạn chuẩn bị dự án, phân bổ nguồn vốn, tổ chức thi công đến quản lý, vận hành sau khi công trình hoàn thành.

Quá trình triển khai phải tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, quy hoạch, đất đai, bảo vệ môi trường và các quy định có liên quan theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Trong quá trình thực hiện, các đơn vị được yêu cầu kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc để Sở Xây dựng tổng hợp, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

QUỐC HÙNG