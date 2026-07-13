Xã hội

Hồ thủy điện Tuyên Quang đóng cửa xả đáy sau 13 ngày vận hành

SGGPO

Chiều 13-7, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp ký công điện, lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang đóng 1 cửa xả đáy của hồ thủy điện Tuyên Quang (từ 16 giờ cùng ngày), sau 13 ngày vận hành xả đáy.

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Thủy điện Tuyên Quang. Ảnh tư liệu

Theo nội dung công điện, vào lúc 7 giờ ngày 13-7, mực nước tại thượng lưu hồ Tuyên Quang ở cao trình 105,02m, mực nước hạ lưu là 52,05m. Lưu lượng nước về hồ còn 569 m3/giây, tổng lưu lượng xả về hạ du là 1.234 m3/giây.

Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu Công ty Thủy điện Tuyên Quang tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, bảo đảm an toàn công trình, theo dõi lưu lượng nước đến hồ, mực nước thượng lưu, hạ lưu và kịp thời báo cáo về Bộ (qua Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai) cùng các cơ quan liên quan theo quy định.

Trước đó, thực hiện Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành văn bản yêu cầu Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang mở 1 cửa xả đáy từ 16 giờ ngày 1-7. Việc đóng cửa xả vào chiều 13-7 được thực hiện sau 13 ngày vận hành điều tiết nước qua cửa xả đáy.

Cùng ngày 13-7, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố: Tuyên Quang, Phú Thọ và Hà Nội thông báo đến chính quyền địa phương, người dân, doanh nghiệp và các tổ chức hoạt động trên sông, ven sông để chủ động bảo đảm an toàn, điều chỉnh hoạt động phù hợp sau khi hồ thủy điện Tuyên Quang đóng cửa xả đáy.

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