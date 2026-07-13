Ngăn chặn khoảng trống pháp lý và rủi ro từ dòng tiền bán hàng thu hộ

Chiều 13-7, thảo luận tại phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Bưu chính (sửa đổi), ông Nguyễn Ngọc Sơn, đại biểu (ĐB) Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường bày tỏ lo ngại về rủi ro tài chính từ dịch vụ thu hộ tiền bán hàng (COD).

Đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn góp ý hoàn thiện dự thảo Luật Bưu chính (sửa đổi). Ảnh: CẨM HÀ

Theo ĐB, hiện nay, khoảng 90% trong số 4 tỷ bưu phẩm gửi mỗi năm là hàng thương mại điện tử, với dòng tiền luân chuyển qua các doanh nghiệp bưu chính mỗi năm lên tới hàng trăm ngàn tỷ đồng, lớn hơn nhiều lần doanh thu của chính ngành này.

Trong khi đó, dự thảo Luật Bưu chính (sửa đổi) hiện chưa có quy định ràng buộc về quản lý dòng tiền, dẫn đến nguy cơ mất an toàn khi tiền của bên thứ ba nằm trong tay các doanh nghiệp (vốn 95% là quy mô nhỏ và siêu nhỏ) mà không chịu sự giám sát tài chính. ĐB kiến nghị Chính phủ cần làm rõ căn cứ khẳng định COD không phải hoạt động trung gian thanh toán, khi xét quy mô dòng tiền và bản chất “giữ hộ tiền” của bên thứ ba.

“Cần có cơ chế bảo vệ tiền thu hộ khi doanh nghiệp bưu chính mất khả năng thanh toán; đồng thời, bổ sung vào Điều 30 nguyên tắc tối thiểu tách bạch quản lý tiền thu hộ, thời hạn đối soát và hoàn trả tối đa, nghĩa vụ công khai và giao Chính phủ quy định ngưỡng quy mô thu hộ phải áp dụng pháp luật về trung gian thanh toán”, ĐB Nguyễn Ngọc Sơn phát biểu.

Đại biểu dự họp. Ảnh: CẨM HÀ

Đề cập đến quy định về bồi thường thiệt hại trong hoạt động bưu chính, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Tạ Đình Thi cho rằng, các quy định về bồi thường thiệt hại tại Điều 17 và Điều 46 của dự thảo hiện còn chưa nhất quán và cần được rà soát kỹ lưỡng.

Theo ĐB Tạ Đình Thi, để tránh chồng chéo với Bộ luật Dân sự và tạo sự minh bạch trong việc thực hiện các hợp đồng mẫu, dự thảo luật này cần quy định rõ việc áp dụng mức bồi thường sẽ theo thỏa thuận dân sự, theo quy định của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hay theo khung cơ chế đặc thù cho ngành bưu chính.

Liên quan đến cơ chế tài chính cho dịch vụ bưu chính công ích, ĐB Tạ Đình Thi đề nghị có bản đánh giá tác động chi tiết về ngân sách (mức chi hàng năm; khả năng bù đắp chi phí từ hoạt động kinh doanh bưu chính khác…) cũng như lộ trình hiện đại hóa các dịch vụ này.

Bộ trưởng Bộ KH-CN Vũ Hải Quân phát biểu. Ảnh: CẨM HÀ

Phát biểu tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ KH-CN Vũ Hải Quân khẳng định, Luật Bưu chính năm 2010 đã qua 15 năm thi hành. Việc sửa đổi luật là yêu cầu cấp thiết để đáp ứng bối cảnh kinh tế số.

Nhìn nhận về một số khoảng chồng lấn giữa dự thảo Luật Bưu chính và các quy định pháp luật khác về lưu thông hàng hóa, Bộ trưởng Vũ Hải Quân cam kết sẽ chỉ đạo cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát kỹ lưỡng, bám sát các tiền lệ và kinh nghiệm quốc tế để phân định rõ phạm vi điều chỉnh, đưa các nội dung mới như hạ tầng bưu chính số, hành chính điện tử và an ninh bưu chính vào luật một cách phù hợp.

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ANH PHƯƠNG