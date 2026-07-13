Cà Mau: Dông lốc làm thiệt hại 75 căn nhà, 4 người bị thương

Chiều 13-7, Văn phòng phòng, chống thiên tai tỉnh Cà Mau cho biết đã nhận được thông tin từ UBND các xã Khánh Bình, Trí Phải, Lương Thế Trân và Trần Văn Thời về tình hình dông lốc, làm thiệt hại 75 căn nhà của người dân.

Trước đó, khoảng 7 giờ 30 cùng ngày, tại ấp Tham Trơi (xã Khánh Bình, tỉnh Cà Mau) mưa, kèm theo dông lốc làm sập, tốc mái 29 căn nhà (trong đó, sập hoàn toàn 8 căn) và 1 điểm lẻ Trường Lý Tự Trọng. Ghi nhận ban đầu sau vụ việc, có 4 người bị thương. Ngoài ra, dông lốc còn làm 2 trụ điện hạ thế bị gãy, ảnh hưởng đến việc cung cấp điện của khu vực.

Nhà chị Huỳnh Thị Cầm (xã Khánh Bình, tỉnh Cà Mau) bị sập hoàn toàn

Tương tự, vào thời gian trên, trên địa bàn xã Trí Phải, Lương Thế Trân, và Trần Văn Thời cũng xảy ra mưa, kèm theo dông lốc, gây thiệt hại 46 căn nhà (trong đó, sập hoàn toàn 4 căn, tốc mái 40 căn.

Lực lượng chức năng xã Khánh Bình (tỉnh Cà Mau) hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả

Ngay sau khi dông lốc xảy ra, UBND các xã nói trên đã khẩn trương cử các lực lượng chức năng đến hiện trường để giúp người dân khắc phục thiệt hại, sửa chữa hệ thống điện. Đồng thời, tiến hành thống kê, đánh giá mức độ thiệt hại, làm cơ sở đề xuất các biện pháp hỗ trợ khắc phục theo quy định.

Nhà của người dân bị sập hoàn toàn do dông lốc

Tiếp nhận thông tin, đoàn công tác Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau cùng Sở NN-MT, Văn phòng phòng, chống thiên tai tỉnh Cà Mau xuống hiện trường, phối hợp với địa phương chỉ đạo khắc phục thiệt hại, hỗ trợ kinh phí ban đầu giúp các hộ dân sớm ổn định cuộc sống.

TẤN THÁI