Xã hội

Phục dựng miễn phí ảnh liệt sĩ cho gia đình chính sách tại TPHCM

SGGPO

Ngày 13-7, Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết đơn vị phối hợp Công an TPHCM triển khai chương trình phục dựng miễn phí ảnh liệt sĩ dành cho thân nhân liệt sĩ và gia đình chính sách trên địa bàn thành phố.

Hoạt động nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, phát huy hiệu quả ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong thực hiện chính sách; đồng thời góp phần triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2027).

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TPHCM triển khai chương trình phục dựng miễn phí ảnh liệt sĩ

Với sự hỗ trợ tình nguyện của 20 thành viên nhóm phục dựng ảnh Teamlee, chương trình tiếp nhận những bức ảnh liệt sĩ bị mờ, nhòe, rách, ố màu, mất nét hoặc hư hỏng theo thời gian để phục dựng, số hóa và lưu giữ lâu dài.

Bộ Tư lệnh TPHCM và Công an TPHCM đề nghị thân nhân liệt sĩ, gia đình chính sách có nhu cầu phục dựng ảnh liên hệ Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, đặc khu nơi cư trú trên địa bàn TPHCM để được hướng dẫn đăng ký và cung cấp hình ảnh.

Các gia đình được khuyến khích gửi ảnh dưới dạng ảnh chụp, ảnh quét (scan) hoặc ảnh đã được số hóa. Trường hợp tiếp nhận ảnh gốc, cơ quan chức năng sẽ quản lý, bảo quản và hoàn trả đầy đủ theo quy định.

Sau khi hoàn thành, gia đình sẽ được bàn giao miễn phí file ảnh phục dựng và ảnh in để lưu giữ, thờ phụng hoặc sử dụng theo nhu cầu.

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