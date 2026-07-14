Quét CCCD khi đi xe buýt miễn phí: Thống kê dữ liệu để phục vụ hành khách tốt hơn

Vừa qua, một số người dân thắc mắc về việc khi lên xe buýt vẫn phải quét căn cước công dân (CCCD), quét mã QR VNeID (hoặc các ví điện tử). Ông Phạm Ngọc Dũng (ảnh), Giám đốc Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM, đã trao đổi với phóng viên Báo SGGP để làm rõ thông tin này.

* PHÓNG VIÊN: Thưa ông, vì sao người dân TPHCM đi xe buýt miễn phí vẫn phải xuất trình CCCD, thẻ ngân hàng hay quét mã QR VNeID?

* Ông PHẠM NGỌC DŨNG: Trong quá trình triển khai miễn phí vé xe buýt, TPHCM cần ghi nhận số lượng hành khách sử dụng dịch vụ này. Việc quét CCCD hoặc quét mã QR trên máy T10 (đầu đọc) nhằm mục đích xác thực thông tin để ghi nhận lượt hành khách đi xe buýt; qua đó xây dựng dữ liệu giúp cơ quan quản lý đánh giá hiệu quả của chính sách miễn phí, đồng thời thống kê số lượng hành khách trên từng tuyến, từng thời điểm.

Từ đó có cơ sở điều chỉnh biểu đồ chạy xe, tần suất hoạt động, phân bổ nguồn lực hợp lý để phục vụ hành khách tốt hơn. Hành khách sẽ không bị trừ bất kỳ khoản tiền nào khi thực hiện thao tác này.

* Hành khách lo ngại sẽ gặp bất tiện vì các thao tác ghi nhận lượt đi, nhất là với người lớn tuổi hoặc những trường hợp quên mang theo giấy tờ?

* Chúng tôi hiểu những băn khoăn của hành khách, nên việc triển khai này đã được Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM thực hiện theo lộ trình. Trước mắt, những người cao tuổi, người khuyết tật hoặc hành khách quên CCCD… chỉ cần báo với tiếp viên để được ghi nhận lượt đi trên hệ thống. Ngoài ra, trung tâm sẽ in thẻ vật lý cho các trường hợp là người cao tuổi, người khuyết tật để người dân sử dụng tiện lợi hơn.

* Đối với người nước ngoài đang sinh sống, làm việc hoặc du lịch tại TPHCM, việc xác thực như thế nào?

* Hành khách chỉ cần sử dụng thẻ chíp ngân hàng theo chuẩn EMV (Visa, Mastercard) hoặc thẻ EMV đã tích hợp trên Apple Pay, Google Wallet hay Samsung Pay để ghi nhận lượt đi.

Hành khách nên hợp tác hỗ trợ cung cấp thông tin, tạo điều kiện cho cơ quan quản lý cải thiện dịch vụ xe buýt. ẢNH:QUỐC HÙNG

* Có ý kiến cho rằng việc xác thực gây phiền hà không đáng có. Ông nghĩ sao?

* Đây không phải thủ tục hành chính mà chỉ là một thao tác diễn ra trong vài giây. Ở nhiều quốc gia, ngay cả khi hành khách được miễn phí hoặc được trợ giá hoàn toàn, hệ thống vẫn ghi nhận lượt sử dụng để quản lý, hoạch định chính sách. Dữ liệu hành khách là cơ sở quan trọng để đánh giá chính xác nhu cầu đi lại, xác định những tuyến đông khách, những tuyến cần tăng hoặc giảm chuyến.

Vì vậy, việc xác thực chỉ mất vài giây nhưng giúp bảo đảm việc sử dụng ngân sách minh bạch, đánh giá chính xác nhu cầu đi lại và nâng cao chất lượng dịch vụ xe buýt. Rất mong người dân, du khách đồng hành cùng thành phố xây dựng hệ thống giao thông công cộng văn minh, hiện đại.

* TPHCM sẽ có những giải pháp nào để mọi hành khách, kể cả người không mang theo CCCD, thẻ ngân hàng, điện thoại thông minh, vẫn có thể dễ dàng đi xe buýt?

* Trong giai đoạn này, chúng tôi nhắc nhở nhân viên phục vụ trên các tuyến xe buýt không được từ chối người dân đi xe buýt vì lý do không mang theo CCCD, hoặc không quét được mã định danh.

Trung tâm cũng sẽ nghiên cứu phương án cấp hoặc phát hành một loại thẻ chuyên dụng để hỗ trợ người dân sử dụng xe buýt. Thẻ này nhằm bảo đảm mọi hành khách đều có thể tiếp cận dịch vụ giao thông công cộng một cách thuận tiện, không bị phụ thuộc vào giấy tờ tùy thân hay phương thức xác thực danh tính điện tử. Giải pháp cũng hướng đến mục tiêu tạo điều kiện cho người dân đi lại bằng xe buýt miễn phí dễ dàng, bình đẳng.

Lộ trình xác thực khi đi xe buýt miễn phí tại TPHCM * Từ ngày 1-7-2026 đến ngày 30-9-2026: Khuyến khích hành khách chạm CCCD hoặc quét mã QR để ghi nhận lượt sử dụng; chưa bắt buộc. * Từ ngày 1-10-2026 đến ngày 31-12-2026: Bắt buộc thực hiện xác thực lượt đi khi sử dụng các tuyến xe buýt miễn phí. * Người nước ngoài có thể sử dụng thẻ chíp ngân hàng chuẩn EMV (Visa, Mastercard) hoặc thẻ EMV trên Apple Pay, Google Wallet, Samsung Pay để chạm lên thiết bị trên xe. * Việc chạm thẻ chỉ nhằm ghi nhận lượt sử dụng, không trừ tiền trong tài khoản ngân hàng của hành khách. * Hành khách cần hỗ trợ có thể liên hệ Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM, số 27 đường Phạm Viết Chánh, phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM; email: ttvthkcc.sxd@tphcm.gov.vn.

Quốc Hùng thực hiện