Xã hội

Cần Thơ hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả dông lốc

SGGPO

Mưa dông kèm theo lốc xoáy quét qua một số địa phương trên địa bàn TP Cần Thơ, gây thiệt hại nhiều nhà ở, công trình dân sinh, cây xanh, trụ điện…

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Dông lốc cuốn mái nhà của người dân ra ruộng

Ngày 13-7, các địa phương bị ảnh hưởng bởi dông lốc trên địa bàn TP Cần Thơ đã huy động các lực lượng tại chỗ giúp người dân khắc phục hậu quả.

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Nhà lồng chợ Lấp Vò, xã Trung Hưng bị tốc mái hoàn toàn

Trước đó, trong ngày 12-7, một trận mưa dông kèm theo lốc xoáy bất ngờ quét qua một số khu vực các xã Trung Hưng và Vĩnh Thạnh (TP Cần Thơ) khiến nhiều nhà ở, công trình dân sinh, cây xanh, trụ điện… bị ảnh hưởng.

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Trụ điện trên địa bàn xã Trung Hưng bị dông lốc làm ngã đổ

Cụ thể, tại xã Trung Hưng, dông lốc đã khiến mái nhà lồng chợ Lấp Vò bị tốc mái hoàn toàn, một số ngôi nhà của người dân cũng bị hư hỏng, cột điện ngã đổ… Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

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Một căn nhà của người dân xã Trung Hưng bị tốc mái hoàn toàn

Còn tại xã Vĩnh Thạnh, dông lốc quét qua các ấp Tân Hưng, Tân Lợi và Tân Thạnh khiến 15 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng.

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Các lực lượng cơ sở hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau dông lốc
Nhiều lực lượng cơ sở chung tay hỗ trợ khắc phục hậu quả sau dông lốc

Sau dông lốc, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự các địa phương huy động lực lượng cán bộ, chiến sĩ quân sự, công an, đoàn thể tập trung hỗ trợ người dân di dời tài sản, dọn dẹp hiện trường, xử lý cây, cột điện ngã đổ…, đảm bảo an toàn giao thông, khôi phục sinh hoạt cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

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TUẤN QUANG

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