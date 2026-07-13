Cần Thơ hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả dông lốc

Ngày 13-7, các địa phương bị ảnh hưởng bởi dông lốc trên địa bàn TP Cần Thơ đã huy động các lực lượng tại chỗ giúp người dân khắc phục hậu quả.
Trước đó, trong ngày 12-7, một trận mưa dông kèm theo lốc xoáy bất ngờ quét qua một số khu vực các xã Trung Hưng và Vĩnh Thạnh (TP Cần Thơ) khiến nhiều nhà ở, công trình dân sinh, cây xanh, trụ điện… bị ảnh hưởng.
Cụ thể, tại xã Trung Hưng, dông lốc đã khiến mái nhà lồng chợ Lấp Vò bị tốc mái hoàn toàn, một số ngôi nhà của người dân cũng bị hư hỏng, cột điện ngã đổ… Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.
Còn tại xã Vĩnh Thạnh, dông lốc quét qua các ấp Tân Hưng, Tân Lợi và Tân Thạnh khiến 15 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng.
Sau dông lốc, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự các địa phương huy động lực lượng cán bộ, chiến sĩ quân sự, công an, đoàn thể tập trung hỗ trợ người dân di dời tài sản, dọn dẹp hiện trường, xử lý cây, cột điện ngã đổ…, đảm bảo an toàn giao thông, khôi phục sinh hoạt cho các hộ dân bị ảnh hưởng.