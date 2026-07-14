Thêm biên chế, tăng năng lực thực thi

Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số, TPHCM cần một bộ máy đủ nhân lực và đủ năng lực thực thi. Việc áp dụng cơ chế linh hoạt hơn về biên chế theo Nghị quyết số 09-NQ/TW đã tạo điều kiện để thành phố bổ sung nguồn lực cho những lĩnh vực, địa bàn đang chịu áp lực lớn.

Bố trí nhân sự hợp lý

Phường Hiệp Bình có hơn 220.000 dân. Theo quy định hiện nay, phường chỉ được bố trí khoảng 70 biên chế cán bộ, công chức, viên chức. Như vậy, trung bình mỗi cán bộ, công chức phục vụ hơn 3.000 dân. Trước đây, phường có đội ngũ hoạt động không chuyên trách với hơn 50 người, tham gia rất tích cực vào các nhiệm vụ tại địa phương.

Tuy nhiên, sau khi lực lượng không chuyên trách ngưng làm việc, cán bộ, công chức phường gặp nhiều khó khăn, áp lực. Chủ tịch UBND phường Hiệp Bình Võ Thanh Bình cho biết, địa bàn phường đông dân, có nhiều công nhân lao động. Phường lại có nhiều dự án về giao thông, hạ tầng xã hội đang triển khai nên khối lượng công việc rất lớn, cần bổ sung cán bộ quản lý quy hoạch, giao thông, đất đai, giáo dục - đào tạo.

Công chức phường Trung Mỹ Tây hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính. Ảnh: NGÔ BÌNH

Đảng bộ phường Sài Gòn có 126 tổ chức Đảng trực thuộc với gần 11.000 đảng viên, nhưng biên chế khối Đảng, đoàn thể chỉ có 33 người, khiến khối lượng công việc của các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy rất lớn. Bên cạnh đó, việc giải quyết thủ tục hành chính “phi địa giới” dẫn đến số lượng hồ sơ hộ tịch tăng nhanh, tính chất xử lý ngày càng phức tạp, trong khi chỉ có 1 công chức phụ trách việc này. Tình trạng quá tải làm ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết thủ tục hành chính và chất lượng phục vụ người dân.

TS Lê Thị Thu Hiền, Khoa Nhà nước và Pháp luật, Học viện Chính trị khu vực II, nhận xét, nhiều xã, phường đang thiếu nhân lực để đáp ứng yêu cầu công việc. Có nơi một công chức phải phục vụ bình quân khoảng 700 người dân, thậm chí hàng ngàn người, trong khi khối lượng hồ sơ và nhiệm vụ phát sinh ngày càng lớn. Việc bổ sung nhân lực là điều kiện cần thiết để nâng cao năng lực thực thi và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Trước thực trạng đó, Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị cho phép TPHCM được chủ động quyết định tổng số lượng biên chế không vượt quá 20% số biên chế công chức, viên chức Trung ương giao và tự cân đối, chi trả lương từ nguồn ngân sách thành phố đối với số biên chế tăng thêm. Đây là cơ hội quan trọng để TPHCM củng cố nhân lực cho cơ sở, từ đó có nguồn lực để triển khai các giải pháp thiết thực, phục vụ tốt nhu cầu của xã hội và người dân.

Đảm bảo nguồn lực cho các nhiệm vụ trọng tâm

Theo TS Lê Thị Thu Hiền, so với các địa phương, TPHCM được tăng thêm tối đa 20% biên chế công chức, viên chức. Tuy nhiên, tăng thêm biên chế không có nghĩa là phân bổ dàn trải, mà thành phố phải sử dụng hiệu quả nguồn biên chế được giao thêm.

Trước hết, cần ưu tiên cho những địa bàn có dân số đông, khối lượng công việc lớn hoặc đang chịu áp lực cao về giải quyết thủ tục hành chính nhằm giảm tải cho đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở. Việc bố trí cũng phải gắn với đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao chất lượng đội ngũ, tránh tư duy bổ sung người một cách cơ học.

Thành phố cũng nên dành một phần chỉ tiêu để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, như chuyên gia, nhà khoa học, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc hoặc những người có năng lực nổi trội trong các lĩnh vực mà thành phố đang cần. Đây sẽ là nguồn lực quan trọng để nâng cao chất lượng quản trị, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và giải quyết những bài toán phát triển mới.

TS Lê Thị Thu Hiền cho rằng, nếu được triển khai đúng hướng, cơ chế này sẽ giúp TPHCM chủ động hơn trong tổ chức bộ máy, bảo đảm đủ nguồn nhân lực cho các nhiệm vụ trọng tâm; đồng thời tạo điều kiện để thành phố phát huy tốt hơn vai trò là cực tăng trưởng, trung tâm đổi mới sáng tạo và hội nhập của cả nước.

Thời gian qua, TPHCM đã rà soát, bố trí lại đội ngũ cán bộ đảm bảo đúng người, đúng việc. Đặc biệt, thành phố vận hành hệ thống đánh giá chất lượng công việc theo chỉ số hiệu suất (KPI), làm cơ sở để định lượng chính xác đóng góp của từng cơ quan, đơn vị và cá nhân với nhiệm vụ chung.

NGÔ BÌNH - THU HƯỜNG