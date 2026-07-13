Quảng Ngãi: Đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu và bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ

Chiều 13-7, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, kiểm tra kết quả thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Quảng Ngãi.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu làm việc với tỉnh Quảng Ngãi về kết quả thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Ảnh: HỮU PHÚC

Theo báo cáo, thực hiện chiến dịch, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo UBND 96 xã, phường, đặc khu thành lập tổ rà soát, xác minh, đối chiếu thông tin; tổ chức tiếp nhận, phân loại, rà soát, xác minh, thẩm định và xử lý các nguồn thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Kết quả, đã tiếp nhận 500 nguồn thông tin; xác minh 500 nguồn, kết luận 15 nguồn có giá trị phục vụ khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu thăm, động viên các chiến sĩ làm nhiệm vụ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trên đường Trường Chinh. Ảnh: HỮU PHÚC

Về công tác lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN, đến ngày 11-7, đã lấy mẫu tại 1.139 mộ, thu được 927 mẫu sinh phẩm đạt yêu cầu phục vụ giám định ADN, đạt tỷ lệ 81,4% số mộ đã lấy mẫu; đồng thời thực hiện tốt công tác bảo quản, lưu giữ và quản lý mẫu, phục vụ bàn giao theo quy định.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu cùng đoàn công tác kiểm tra việc tìm kiếm hài cốt khu vực đường Trường Chinh. Ảnh: HỮU PHÚC

Để tiếp tục triển khai thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu đề nghị Ban Chỉ đạo tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm lan tỏa ý nghĩa nhân văn của chiến dịch, huy động mọi nguồn lực, sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị; đồng thời, vận động cung cấp thông tin phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Bên cạnh đó, cần chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ tổ chức lấy mẫu và bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ phường Đăk Cấm. Ảnh: HỮU PHÚC

Chiều cùng ngày, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu đến dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ phường Đăk Cấm; kiểm tra công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực đường Trường Chinh (phường Đăk Cấm và phường Kon Tum) và động viên, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đội K53 đang thực hiện nhiệm vụ.

HỮU PHÚC