Gió mùa Tây Nam mạnh, Tây Nguyên và Nam bộ tiếp tục mưa lớn

Theo các chuyên gia khí tượng - thủy văn, hiện nay gió mùa Tây Nam đang hoạt động mạnh. Tây Nguyên và Nam bộ tiếp tục có mưa dông, cục bộ trên 100mm.

Gió mùa Tây Nam ở vùng biển Tây Nam bộ. Ảnh minh họa

Chiều 13-7, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh, khu vực Tây Nguyên và Nam bộ đã có mưa rào và dông rải rác. Một số khu vực tại tỉnh An Giang có mưa to đến rất to, lượng mưa tích lũy trong 24 giờ vượt 100mm.

>>> Bên dưới là lượng mưa đo từ 19 giờ ngày 12-7 đến 18 giờ ngày 13-7 theo dữ liệu của hệ thống đo mưa tự động Vrain:

Địa phương Trạm đo Lượng mưa (mm) An Giang Cửa Cạn 97,6 Lâm Đồng TLBT-Ba Bàu (3) 69 Cần Thơ Hỏa Tiến 62,6 Cà Mau NTQĐ.U Minh 60,2 Đồng Tháp Chợ Gạo 59,8 Đắk Lắk Ea H'Leo 59 Vĩnh Long Tân Phú 34,6 TPHCM Cần Giờ 27,8 Đồng Nai Đăk Lua 4 19,8 Tây Ninh Cần Đước 15,6

Chuyên gia thuộc trung tâm này cảnh báo, chiều tối và đêm 13-7, khu vực Tây Nguyên và Nam bộ tiếp tục có mưa rào và dông, lượng mưa phổ biến 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (trên 100mm).

Cơ quan khí tượng nhận định, từ nay đến ngày 14, 15-7, gió mùa Tây Nam tiếp tục duy trì cường độ trung bình đến mạnh. Vì vậy, mưa rào và dông còn xuất hiện trên diện rộng ở Tây Nguyên và Nam bộ, tập trung chủ yếu vào chiều và tối.

Trên biển, do gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) tiếp tục có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7, sóng biển cao trên 2m.

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