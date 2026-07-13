Xã hội

Hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại điểm cao 400 Vị Xuyên

SGGPO

Hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại điểm cao 400 (xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang) là hành trình tri ân, góp phần nối liền quá khứ với hiện tại.

Điểm cao 400 từng là chiến trường diễn ra nhiều trận giao tranh ác liệt trong giai đoạn 1984-1989. Tại đây, nhiều cán bộ, chiến sĩ thuộc Sư đoàn 313 và Sư đoàn 356 đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ từng tấc đất biên cương Tổ quốc. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng dưới những sườn núi, vách đá sạt lở vẫn còn nhiều hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy.

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Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang chia nhỏ thành các tổ, mỗi tổ 3 người thay nhau đào bới, hỗ trợ xử lý những khu vực có địa hình phức tạp. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Hưởng ứng Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang) hằng ngày băng rừng, vượt núi thực hiện nhiệm vụ.

Theo chân tổ công tác tại điểm cao 400 trong ngày 13-7, nhóm phóng viên Báo Sài Gòn Giải Phóng đã ghi nhận những nỗ lực của lực lượng làm nhiệm vụ trong điều kiện địa hình hiểm trở.

Công việc tìm kiếm diễn ra hết sức vất vả. Các chiến sĩ phải bám rễ cây, leo qua những vách đá dựng đứng để kiểm tra từng hốc đá, gốc cây với hy vọng tìm được các phần hài cốt còn sót lại. Do hỏa lực chiến tranh trước đây rất khốc liệt, nhiều hài cốt bị phân tán hoặc chỉ được mai táng tạm thời. Cùng với việc thiếu sơ đồ vị trí mộ, công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn và chủ yếu dựa vào các dụng cụ thô sơ như xà beng, cuốc chim.

Thực hiện: ĐỖ TRUNG - TRẦN LƯU - QUỐC KHÁNH

Dù phải dựng lán giữa rừng sâu, sinh hoạt trong điều kiện còn nhiều thiếu thốn, cán bộ, chiến sĩ vẫn kiên trì bám địa bàn. Các anh chia sẻ, nỗi nhớ gia đình không thể lớn hơn mong muốn sớm đưa các liệt sĩ trở về với đất mẹ. Niềm tin "các chú, các anh đang chờ mình" trở thành động lực để lực lượng tìm kiếm vượt qua mọi gian khó.

Hành trình ấy không chỉ là thực hiện nhiệm vụ được giao mà còn thể hiện trách nhiệm, tình cảm và lòng tri ân của thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy, quy tập là sự xoa dịu phần nào nỗi đau chiến tranh, góp phần lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" và bồi đắp giá trị của hòa bình.

>>Một số hình ảnh do nhóm phóng viên đi theo Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ghi lại. Ảnh: ĐỖ TRUNG - QUỐC KHÁNH - TRẦN LƯU

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Các chiến sĩ kiểm tra từng hốc đá, gốc cây với hy vọng tìm được các phần hài cốt còn sót lại
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Trên vách núi, Trung úy Vàng Seo Páo dùng xẻng tỉ mỉ đào từng tấc đất nhỏ để tìm kiếm hài cốt liệt sĩ
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Bữa trưa vội vàng của những người lính trong Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ
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ĐỖ TRUNG - TRẦN LƯU - QUỐC KHÁNH

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