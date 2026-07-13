Quy tập thêm 20 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiều 13-7, Bộ Tư lệnh TPHCM thông tin về tiến độ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM).

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM, trong ngày 13-7, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện và quy tập thêm 20 bộ hài cốt. Đến thời điểm hiện tại, tổng số hài cốt được phát hiện, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng là 69 hài cốt và 1 bộ hài cốt tập thể.

Các lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: MẠNH THẮNG

Trong ngày, Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7, Trưởng Ban Chỉ đạo Quân khu về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã chủ trì hội nghị nắm thông tin và triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Tham dự hội nghị có thủ trưởng Bộ Tư lệnh TPHCM; Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đồng Nai; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh cùng các cơ quan chức năng Quân khu.

Tại hội nghị, các đơn vị đã báo cáo kết quả tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong và ngoài nước; tiến độ xác minh, khảo sát các khu vực nghi có mộ liệt sĩ trên địa bàn Quân khu.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm chỉ đạo công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt tại Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: MẠNH THẮNG

Thiếu tướng Trần Chí Tâm biểu dương các Đội K đã thực hiện tốt nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia; đồng thời ghi nhận sự phối hợp, cung cấp thông tin kịp thời của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Khu vực quàn hài cốt liệt sĩ. Ảnh: MẠNH THẮNG

Phó Chính ủy Quân khu 7 yêu cầu các đơn vị duy trì chế độ báo cáo; tập trung thực hiện tốt, đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và lấy mẫu sinh phẩm ADN phục vụ xác định danh tính liệt sĩ.

THU HOÀI - MẠNH THẮNG