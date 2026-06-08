Hợp tác chính đảng tạo điểm tựa cho Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045

Ngày 8-6, tại Hà Nội, tọa đàm “Vai trò của các chính đảng Đông Nam Á trong xây dựng Cộng đồng ASEAN” diễn ra trong khuôn khổ Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) lần thứ 3.

Tọa đàm “Vai trò của các chính đảng Đông Nam Á trong xây dựng Cộng đồng ASEAN”. Ảnh: QUANG HÒA.

Phát biểu chào mừng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh, tọa đàm là dấu ấn có ý nghĩa đối với tiến trình hợp tác ASEAN, đánh dấu lần đầu tiên diễn ra một cuộc gặp gỡ, trao đổi giữa các chính đảng ở khu vực Đông Nam Á.

Theo Bộ trưởng Lê Hoài Trung, để vượt qua thách thức, giữ vững đoàn kết và tự chủ chiến lược, hợp tác ASEAN không chỉ dừng ở kênh nhà nước, chính phủ và nghị viện, mà cần được củng cố từ nền tảng chính trị của mỗi quốc gia, là các chính đảng. Đây không chỉ là sáng kiến giao lưu, mà là yêu cầu mang tính chiến lược.

Hợp tác chính đảng đưa ASEAN đến gần người dân hơn, quy tụ sức mạnh của toàn xã hội. Là lực lượng gắn bó trực tiếp với các tầng lớp nhân dân, các chính đảng tạo cầu nối hai chiều: đưa quyết sách của ASEAN vào đời sống người dân, đồng thời đưa tiếng nói của người dân lên tầm khu vực.

Đây cũng là kênh huy động sự đồng thuận xã hội rộng rãi để cùng ứng phó các thách thức chung, từ biến đổi khí hậu, an ninh mạng đến phát triển bền vững và kinh tế số.

Đồng thời, hợp tác chính đảng tạo điểm tựa cho sự ổn định và tính liên tục của các cam kết chính trị dài hạn, trước mắt là triển khai hiệu quả Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045.

Bên cạnh đó, hợp tác chính đảng có thể hướng tới một kênh trao đổi linh hoạt, bổ sung trong khu vực. Ở châu Á đã hình thành cơ chế Hội nghị quốc tế các chính đảng châu Á (ICAPP), tuy nhiên ASEAN vẫn chưa có kênh kết nối chính đảng của riêng mình.

Trong khuôn khổ tọa đàm, đại diện các chính đảng Đông Nam Á trao đổi nhiều chủ đề quan trọng như: xây dựng lòng tin vì một Cộng đồng ASEAN đoàn kết, tự cường và vững mạnh; kinh nghiệm quản trị và thúc đẩy hợp tác giữa các chính đảng trong tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN; phát huy vai trò của chính đảng trong thúc đẩy hợp tác ASEAN và hiện thực hóa Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045... Các nội dung thảo luận được kỳ vọng góp phần giúp ASEAN ứng phó hiệu quả với các thách thức chung và thích ứng tốt hơn với bối cảnh mới.

MINH DUY